Ryan Reynolds maldice a Joker por quitarle el récord en taquilla

Warner Bros./Ryan Reynolds

En la industria del cine es una tradición que cuando una película supera al previo poseedor del récord en taquilla mundial, los actores o el director suelen felicitar a la nueva película con un póster especial. Un ejemplo de ello fue cuando James Cameron felicitó a Avengers Endgame cuando superó el récord de Titanic.

Teniendo este dato en mente, Joker se posicionó como la película de clasificación R más taquillera del mundo tras recaudar US$788 millones a nivel mundial, según la publicación The Hollywood Reporter.

Por esta razón, Ryan Reynolds, protagonista de Deadpool y Deadpool 2, publicó en Twitter una versión especial del póster de Joker a modo de felicitación. Deadpool 2 era líder de esta categoría tras recaudar más de US$785 millones en taquilla.

R-Rated box office congratulatory posts aren’t like the ones you’re used to... pic.twitter.com/OTy2BqIP4f — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) October 25, 2019

Si después de ver el poster completo te estás preguntando qué significan los nombres que están colocados en las escaleras, se trata de los nombres de los personajes principales de las películas que Joker ya sobrepasó, Deadpool es el personaje principal de Deadpool ––valga la redundancia––, Neo es el personaje estelar en The Matrix Reloaded, Pennywise es el nombre del payaso en IT, Hugh Jackman es el actor que interpreta a Wolverine en Logan, Jesús hace referencia a la película The Passion of the Christ conocida en español como La Pasión de Cristo, The Wolfpack es una forma de referirse al grupo de amigos en The Hangover Part II, Mr. Gray es el personaje principal en el romance erótico Fifty Shades of Gray y por último está Ted, el oso de peluche que lleva el mismo nombre que la película.

Joker, la película con Joaquin Phoenix sobre el infame villano de las historietas de DC Comics se estrenó a principios de octubre y se espera que alcance los US$800 millones en taquilla el fin de semana del 26 de octubre.