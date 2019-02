Un viejo cliché dice que si quieres conquistar a alguien, debes tener sentido del humor. Pues bien, Ryan Creamer llegó a Pornhub para ponerlo a prueba.

En diciembre de 2018, este joven de Maryland, que vive en Nueva York, decidió abrirse un perfil en la famosa página para adultos, donde empezó a subir videos que han registrado muy buenos números: más de 1.2 millones de reproducciones y casi 80,000 visitas a su perfil. Todo ello sin mostrar ni un pedacito de piel.

El fenómeno de Creamer apenas empieza a crecer, pero ya medios como el HuffPost en Estados Unidos, Mirror en Inglaterra y sitios Web sobre entretenimiento han volteado a mirar lo que está haciendo este humorista, quien debido a su constancia, buenas estadísticas y la respuesta del público, ya recibió un reconocimiento personalizado de Pornhub, que podemos ver a continuación

Para explicar el extraño éxito del artista debemos buscar en su pasado. Creamer es realmente un humorista. Trabaja como guionista de CollegeHumor, un sitio de comedia donde se publican videos originales y artículos creados por su equipo de producción. También se alimenta del material que generan los propios usuarios. El colectivo llegó a asociarse con MTV en 2009 para un programa de televisión.

Con toda esta experiencia, Creamer empezó a subir videos a Pornhub sobre cosas cotidianas, como lavar los platos, regalar una pizza o arreglar un cuarto. El secreto, además de su cara de buena gente, está en los ocurrentes títulos de sus trabajos audiovisuales: "Yo, tu hermanastro, rechazo tus avances, pero sin embargo me siento halagado", "Friego los platos sin que nadie me haya preguntado", "Viajo en un taxi y no tengo sexo con el conductor" o "Desinfecto el sofá de los castings". En cada título hay al menos una palabra clave de los fetiches más buscados en la web para adultos.

Este lunes, Creamer fue entrevistado en la página Web de entretenimiento, thenextweb. Allí explicó que revisando Pornhub encontró una pestaña que decía "trabaje con nosotros". Aplicó, tomándose una foto con su nombre legal y fue aceptado.

De hecho en su perfil de Twitter, Creamer se describe como "modelo de Pornhub".

En el primer video que bautizó como "I Tuck You In After You Have Cum" (recomendamos usar el traductor de Google para no herir susceptibilidades), aparece tendiendo una cama, sin manifestar ninguna palabra. De hecho se despide solo con un beso a la cámara. Ese trabajo, al momento de escribir esta nota, lleva más de 230,000 reproducciones.

Captura de pantalla por Jován Pulgarín/CNET

La extraña sonrisa, el suéter de empleado bancario y los raros videos de la "nueva estrella porno" no pasaron desapercibidos en las redes sociales. Una usuaria de Twitter que se hace llamar @silicondomme, aseguró que es lo más "retorcido" que ha visto en la página para adultos:

I’ve found it, the kinkiest thing on PornHub. pic.twitter.com/R8SF8IZS8u — Ava Ex Machina (@silicondomme) January 31, 2019

A nosotros nos recuerda a Freaky Fred, personaje de la serie animada Coraje, el perro cobarde que transmite Cartoon Network:

¿Cuál será el destino de Creamer? Según asegura el humorista a la página thenextweb, desea entrevistar en un futuro a las estrellas de la industria de entretenimiento para adultos para que el público entienda que no s´lo son "personas que se acuestan con la gente". Por los números de sus videos, parece que va bien encaminado.