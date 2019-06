Russian Doll tendrá una segunda temporada en Netflix

Netflix

Russian Doll, la serie que cuenta la historia de una mujer que revive el mismo día una y otra vez, ha sido renovada por Netflix para una segunda temporada de ocho episodios.

La serie es protagonizada por Natasha Lyonne (Orange is the New Black) y ha resultado ser un éxito de crítica: tiene una puntuación de 89 sobre 100 en la página Web Metacritic.

El anuncio fue hecho el martes por Netflix en la conferencia CODE en Arizona, según reportó Variety. Russian Doll fue creada por la propia Lyonne junto con Amy Poehler y Leslye Headland.

Al igual que la película Groundhog Day (1993), Russian Doll pertenece al género de las historias en las que el protagonista está condenado a repetir el mismo día por el resto de la eternidad. En el caso de Russian Doll, Lyonne interpreta a Nadia Vulvokov, una mujer neoyorquina atrapada en un bucle en el tiempo, que la obliga a repetir una y otra vez la fiesta de su cumpleaños, en la que muere.

Netflix no reveló la fecha de estreno de la segunda temporada de Russian Doll.