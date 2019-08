Russian Doll 2: Elenco, estreno, trama y todo lo que debes saber

Si eres de los que disfrutaste cada muerte y resurrección de Nadia Vulvokov, estás de suerte: la segunda temporada de Russian Doll en Netflix es un hecho.

La serie protagonizada por Natasha Lyonne (Orange is the New Black) tiene una puntuación de 89 sobre 100 en la página Web Metacritic, por lo que no parecía extraño que se le diera continuación. En junio de 2019, en una conferencia en la que aparecían Cindy Holland, vicepresidenta de contenidos originales de Netflix, y la actriz principal de la serie, se dio el primer adelanto.

"¿Quieres hacer una temporada dos, Natasha?", preguntó Holland. "¿Yo, Cindy? ¿La misma serie, pero más extraña? Me encantaría hacerlo", respondió la actriz. La conversación quedó grabada en el canal de YouTube de Recode, una Web de noticias.

Posteriormente, Lyonne confirmó la noticia en su cuenta de Instagram. En un divertido video, la actriz recrea la escena en la que "despierta" una y otra vez frente al espejo del baño, después que fallece. En el fondo se escucha Gotta Get Up de Harry Nilsson, tema asociado al bucle en el tiempo de la serie.

Y Netflix no tardó en anunciarlo en Twitter:

GOTTA GET UP, GOTTA GET OUT, because we have some news... pic.twitter.com/qI4TNiI1d9 — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) June 12, 2019

¿De qué va la segunda temporada?

Russian Doll cuenta la historia de una programadora de videojuegos que se encuentra atrapada en un ciclo de muerte y resurrección. Cualquier decisión que toma Nadia Vulvoko (Lyonne) para evitar su destino, le lleva al mismo lugar: un baño en la celebración de su cumpleaños número 36.

Tras comprobar que independientemente del camino que tome, la muerte es el desenlace, Vulvoko reflexiona sobre su vida, su espíritu cínico y, especialmente, sobre la conexión con su madre. Al mismo tiempo, descubre que no es la única que está enfrentando este Día de la Marmota.

Para hablar de la segunda parte, tenemos que referirnos de alguna manera al cierre de la primera temporada. Así que puedes dejar de leer las siguientes líneas si no has visto Russian Doll.

Entonces, cuando la protagonista abraza su destino y se entrega a una especie de fantasía colectiva, termina la primera parte. Es un cierre muy abierto que invita a diferentes interpretaciones. Pero recordemos lo que dice Lyonne al principio de este artículo: "¿La misma serie, pero más extraña?".

- FIN DEL SPOILER -

Son muchos los caminos que se pueden explorar en la segunda temporada de esta serie. Por un lado, están las realidades alternativas que se abren con cada muerte. ¿Qué sucede con los personajes secundarios cada vez que fallece el principal? Explorar las líneas de tiempo de personajes tan interesantes como Maxine (Greta Lee ) y Lizzy (Rebeca Henderson) podría ser un camino muy interesante.

Otra ruta que se nos ocurre es la siguiente: así como la protagonista ayudó a Alan (Charlie Barnett), para que encontrara su camino, en la continuación podría suceder lo mismo, pero en una escala más grande. Hablamos de una líder que recupera a personas extraviadas y les da un propósito de vida. Sería una manera en la que Vulvokov trabajaría en su redención.

Lyonne le dijo a The Hollywood Reporter sobre la segunda parte que las posibilidades son infinitas: "Definitivamente tengo ideas que van desde la antología realmente fuera de lugar hasta permanecer a bordo con nuestra amiga Nadia. Y tal vez sea una sola idea. Ciertamente, trabajar con el corazón y el alma en Russian Doll es hacerlo de esa manera. Es muy satisfactorio y algo salvaje".

¿Quiénes estarán en Russian Doll 2?

Pues obviamente Natasha Lyonne, quien actúa, produce y dirige la serie. Ahora que terminó Orange is the New Black en Netflix, es probable que tenga más tiempo para dedicarse a su programa.

En la producción le acompañan Leslye Headland (Sleeping with Other People) y Amy Poehler (Saturday Night Live). Por ahora no hay más detalles del elenco.

¿Cuándo se estrenará la segunda temporada?

No hay fecha aún definida, pero diferentes medios dedicados al entretenimiento, como Fotogramas y Digital Spy, hablan que la fecha más probable es febrero de 2020.

Tráiler y fotos de la segunda temporada

Aun no hay tráiler ni fotos de la segunda parte de Russian Doll, pero apenas se estrenen, actualizaremos esta nota. Mientras tanto, te dejamos con la pegajosa canción principal de la serie: