Hackeo desde Rusia apuntó a sistemas electorales de 50 estados: Senado

Getty Images

El Comité de Inteligencia del Senado estadounidense reveló que es probable que Rusia haya apuntado a los sistemas electorales en los 50 estados durante las últimas elecciones presidenciales, lo que indica que el problema es mucho más extenso de lo que se sabía anteriormente. El reporte, llamado Russian Active Measures and Interference in the 2016 Election [PDF] fue publicado el jueves y también concluye que no hay evidencia de que los votos de los ciudadanos hayan sido cambiados.

"[El Departamento de Seguridad Nacional] evaluó que las búsquedas, hechas en orden alfabético, probablemente incluían los 50 estados, y consistió en una investigación sobre "páginas Web relacionadas con las elecciones en general, información sobre la identificación de votantes, software del sistema electoral y compañías de servicios electorales", dice el informe de 67 páginas.

"Ni el DHS, ni el Comité pueden establecer un patrón para los estados seleccionados, lo que confiere credibilidad a la evaluación posterior del DHS de que probablemente fueron escaneados los 50 estados".

Durante la primera violación que se conoció por parte de actores estatales rusos en Illinois durante la elección, el informe dice que "los ciberatacantes rusos estuvieron en condiciones de eliminar o cambiar los datos de los votantes, pero el Comité no tiene conocimiento de ninguna evidencia de que lo haya hecho".

El reporte, que está sumamente editado y con partes redactadas, llega un día después de que el ex fiscal especial Robert Mueller compareciera ante la Cámara de Representantes. Mueller investigó, entre otras cosas, el tema de la posible interferencia rusa en las elecciones de 2016 en Estados Unidos.

Un reporte de hace dos años había establecido que Rusia alcanzó 39 estados –una cifra que casi duplicaba lo que se había reportado anteriormente.

