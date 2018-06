El VAR en Rusia 2018: Sus mayores aciertos y principales fallas

FIFA

Minuto 78. Brasil necesita a como dé lugar la victoria ante Costa Rica para no quedarse fuera del Mundial. Neymar se desploma en el área. El árbitro Björn Kuipers pita el penal y... aprece el VAR.

La repetición demostró que Christian Benítez no ejerció la fuerza necesaria para que el brasileño se cayera. Se revirtió la decisión y Brasil tuvo que emplearse a fondo para ganar en el descuento.

Al final, la derrota de los centroamericanos (2-0) sucedió por la virtud de los suramericanos y no por una argucia de un jugador. Eso es lo que busca el Video Assistant Referee (VAR), evitar los engaños y las injusticias. Aunque no siempre funciona.

A continuación, listamos los aciertos y desaciertos en el uso del VAR. No incluimos las jugadas en las que se pudo haber activado el sistema, sólo revisamos las que fueron ejecutadas.

ACIERTOS

16 de junio. Francia 2 - Australia 1

Antoine Griezmann se dirige hacia el arquero australiano, pero es barrido por Joshua Ridson. El árbitro Andrés Cunha no pita nada hasta que es advertido por sus compañeros que activan el VAR. Tras ver la repetición, decretó penal a favor de Francia, que cobra efectivamente la propia víctima. En la repetición se nota que efectivamente el jugador australiano sube más la pierna para evitar que avance el rival. Este fue el debut del uso de la tecnología en un Mundial

16 de junio. Perú 0 - Dinamarca 1

Christian Cueva hace un regate dentro del área y cae en un aparente contacto con Yussuf Poulsen. El juez Bakary Gassma deja seguir, sin embargo el VAR le aconseja revisar la jugada. En efecto se nota cómo el jugador danés deja la pierna derecha para interrumpir a Cueva. El peruano falló el penalti.

17 de junio. Costa Rica 0 - Serbia 1

En tiempo de descuento, el jugador Aleksandar Prijovic golpea con la mano a un rival. El VAR puede actuar en este tipo de acciones si se considera que es una acción para expulsión. Al final, tras ver la repetición Malang Diedhiou sacó tarjeta amarilla.

18 de junio. Suecia 1 - Corea del Sur 0

Una decisión correcta, pero sin seguir el protocolo. Kim Min-Woo comete penal sobre Viktor Claesson. El árbitro Joel Aguilar lo sanciona gracias a la intervención del VAR, pero lo hizo en un momento incorrecto. Corea del Sur aplicaba un contragolpe. El reglamento dice que la pelota debe estar fuera de la cancha o en un momento que no reviste peligro para alguna de las dos áreas.

19 de junio. Rusia 3 - Egipto 1

Enrique Cáceres concedió un tiro libre al borde del área, tras un derribo a Mohamed Salah. El VAR le señala al árbitro que la falta fue dentro del área, por lo tanto es penalti. Hay un detalle importante que debe tener en cuenta el espectador.

Cuando son decisiones subjetivas o de apreciación, es el juez quien toma la decisión final. El VAR sólo provee las herramientas para el análisis. En este caso, sin embargo, los asistentes sí pueden indicarle al juez que la falta fue en el área como lo comprueban las cámaras. Por esta razón, el árbitro no tiene que ver repetición alguna.

20 de junio. Irán 0 - España 1

Una jugada bastante simple, que se complicó porque los jugadores iraníes celebraron un supuesto gol sin ver la bandera del linier. Con eso hubiera bastado para que se evitara tanta confusión. La posición adelantada de Saeid Ezatolahi fue bastante clara. El VAR sólo refrendó la decisión del juez. En este caso no es que el "VAR anuló un gol de Irán", simplemente nunca sucedió porque ya la acción estaba anulada antes de que la pelota entrara al arco.

21 de junio. Dinamarca 1 - Australia 1

Un cabezazo de Matthew Leckie pega en el brazo extendido de Yussuf Poulsen. Cuando el contragolpe de Dinamarca no terminó en nada, el VAR le informó a Antonio Mateu Lahoz que debía revisar la jugada. Así lo hizo el árbitro español y decretó el penalti. Aquí la discusión es subjetiva y parte de un problema que deberá solucionar la FIFA después de este Mundial: cuándo una mano es o no intencional. Pero en la repetición, Poulsen pareciera tenerla en un lugar que no debía.

21 de junio. Francia 1 - Perú 0

Una demostración sencilla del aporte del VAR. El árbitro Mohammed Mohammed Abdulla le sacó amarilla al peruano Edison Flores en el minuto 81, cuando el infractor fue Pedro Aquino. Los asistentes de video se comunicaron con el juez y se corrigió el error.

22 de junio. Nigeria 2 - Islandia 0

Tyronne Ebuehi derribó a Alfred Finnbogason en una jugada intrascendente. El árbitro Matthew Conger vio la acción y la dejó pasar hasta que el VAR le advirtió que debía revisar la acción. Lo hace y sanciona, acertadamente, el penalti. El islandés Gylfi Sigurdsson falló en el cobro e Islandia no pudo recortar distancias.

24 de junio. Inglaterra 6 - Panamá 1

La goleada a los canaleros fue detenida momentáneamente para revisar un remate de Ruben Loftus-Cheek que golpeó en el talón de Harry Keane para el 6-0. Parecía que el goleador estaba fuera de lugar, pero el VAR confirmó que no fue así.

25 de junio. España 2 - Marruecos 2

Iago Aspas anota de taco, en el último minuto, para que España empatara y consiguiera el primer lugar de su grupo. El juez de línea levantó la bandera, pero el VAR pudo comprobar que el marroquí el Mbark Boussoufa habilitaba al delantero español.

25 de junio. Portugal 1 - Irán 1

Uno de los partidos en los que más se ha usado el VAR y no de la mejor manera. La jugada que se analizó bien fue la del golpe de Cristiano Ronaldo a Morteza Pouraliganji. No ameritaba tarjeta roja, un forcejeo que Enrique Cáceres zanjó con una cartulina amarilla.

27 de junio. México 0 -Suecia 3

Esta jugada plantea un nuevo reto. No queda claro si la pelota pega en una parte del cuerpo de Javier Hernández (en algunas repeticiones parece que sí y en otras que no). Pero si Néstor Pitana, como parece ser su decisión antes de que entre el VAR, consideró que la esférica había rebotado del costado del pecho y luego fue a la mano, no es penalti. El juez tiene la potestad de decidir en ambos casos, antes y después de ver la reiteración.

DESACIERTOS

25 de junio. Arabia Saudita 2 - Egipto 1

El principal Wilmar Roldán decreta que Ali Gabr de Arabia Saudita empujó a Fahad Al-Muwallad en el área chica. El VAR le solicita que revise las imágenes. El golpe es casi imperceptible y la discusión sobre si fue o no fue falta, se alarga. Esto sucede porque obviamente había discrepancias o dudas entre el principal y sus asistentes que revisan el video. Tales dudas son suficientes para anular la decisión, pero no fue así, Roldán confirmó el penal.

25 de junio. Portugal 1 - Irán 1

Un disparo, en tiempo de descuento, pega en el brazo de Cedric Soares. La jugada es muy complicada y no queda claro para el espectador por qué se decidió el penalti. En este mismo partido, se cobró otro penal, pero para Cristiano Ronaldo, que el delantero falló. La acción, dependiendo del ángulo, permite varias interpretaciones.

26 de junio. Nigeria 1 - Argentina 2

Los nigerianos reclamaron un penalti después de un cabezazo de Marcos Rojo. La pelota va de la cabeza a la mano. Cuando la jugada proviene del mismo defensor, no se pita penalti. Acertó el árbitro Cuneyt Cakir. Pero lo que sorprende es que los asistentes le hayan pedido que revise la jugada, cuando deberían saber que se trata de un rechazo, por lo cual no puede haber infracción.

27 de junio. Alemania 0 - Corea del Sur 2

El partido que le dio la clasificación a México. Aquí debemos aclarar que la jugada que revisa el VAR no necesitaba ser analizada por los jueces en el campo. Es decir, se corrigió perfectamente al hacer legal el primer tanto que había sido anulado por una supuesta posición adelantada de Kim Young-Gwon.

El VAR tiene un personal que se dedica sólo a ver las acciones donde hay fuera de lugar, para eso tiene cámaras adicionales. Bastaba con informarle al juez de cancha que el coreano estaba en posición lícita porque la pelota había sido tocada previamente por Toni Kroos. Entonces, se dio el gol y esto está bien, sin embargo no se siguió el protocolo.

Que sean más los aciertos que los desaciertos no significa que la justicia haya sido equitativa. De hecho existen muchas jugadas en las que, creemos, se debió ejecutar el VAR. Una de las últimas fue protagonizada por el propio héroe de Argentina, Rojo, en el primer tiempo contra Nigeria.

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que si no hay criterios claros o uniformes en la sala de video para revisar una jugada, entonces no se le advierte al juez.

Una regla que no ha sido bien explicada en los medios de comunicación es que las faltas simultáneas de ambos equipos anulan cualquier revisión. Suelen suceder en las áreas pequeñas, por ejemplo, cuando los jugadores se empujan, o atacante y defensor se agarran de las camisetas.

Por último, debemos recordar que el VAR se activa solo cuando sucede "un error obvio y claro". Pero lo que puede ser obvio y claro para el espectador puede no serlo para los árbitros. Así de subjetivo sigue siendo el fútbol.

