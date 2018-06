Adidas

La Copa del Mundo Rusia 2018 nos tiene a todos con la boca abierta, llorando o saltando de la felicidad, y toda esa emoción se está reflejando en las redes sociales.

Las cifras preliminares de Twitter y Facebook muestran que los equipos de América Latina están dominando las conversaciones entre sus usuarios a nivel mundial y también en Estados Unidos. Y las búsquedas de Google indican lo mismo.

Según la gigante de tecnología, los usuarios de Google en EE.UU. se la han pasado googleando las selecciones de México, Alemania, Argentina, Brasil y Portugal. Los jugadores más populares han sido los mexicanos con Guillermo "Memo" Ochoa y Javier "Chicharito" Hernández en las posiciones No. 3 y 4 mientras que Neymar, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo capturaron los rangos No. 1, 2 y 5, respectivamente. Alemania ha dominado las búsquedas en Google a nivel mundial, probablemente por la sorpresa de que los defensores del título cayeron en la fase de grupos.

Probablemente antes, durante y después de cada partido, los 2,200 millones de usuarios mensuales de Facebook acudieron a la gigantesca red social para desahogarse.

Según la plataforma, Brasil, Argentina y México fueron las selecciones que más menciones habían tenido en esta primera fase del Mundial. Y se puede entender por qué. Argentina casi queda afuera y de México ni hablar. Los tres partidos del Tri fueron los más vistos en Telemundo y ya sabemos lo hábil que son los mexicanos al hacer memes.

Por otro lado, los jugadores que más conversaciones generaron en Facebook a nivel mundial fueron, en orden de popularidad: Lionel Messi, Neymar Jr., Cristiano Ronaldo, Philippe Coutinho y Mohamed Salah.

En EE.UU., donde residen el 15 por ciento de los usuarios de Facebook, los selecciones más platicadas fueron México, Alemania, Argentina, Rusia y Colombia. Gracias a la significativa población colombiana en este país, James Rodriguez, quien salió lesionado del partido contra Senegal, incursionó en la posición No. 4, detrás de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar Jr. Claro, no podía faltar un mexicano. Chicharito cerró esta lista como el No. 5.

Twitter también compartió cómo los tuiteros reaccionaron a los partidos de la fase de grupos. Según la compañía, más conversaciones se intercambiaron en su plataforma sobre el partido entre Costa Rica y Brasil el 22 de junio. Le sigue en popularidad el superemocionante Alemania contra Corea del Sur el 27 de junio en el que los coreanos anotaron dos goles para ayudar a México a calificar para los octavos de final. Los partidos con selecciones latinas completaron las posiciones No. 3 (España v. Portugal el 15 de junio) , No. 4 (Suiza v. Brasil el 17 de junio) y No. 5 (Croacia v. Argentina el 21 de junio).

Estas son las jugadas que más resonaron en Twitter:

Cuando Philippe Coutinho anota dándole a Brasil un gol contra Costa Rica.

El triunfo de Corea del Sur sobre Alemania eliminando a los invictos. El gol de Neymar ante Costa Rica para poner el marcador 2-0 a favor de Brasil. El penalti que marcó Cristiano Ronaldo para ayudar a Portugal a empatar 3-3 contra España. El gol del surcoreano Kim Young-Gwon para darle ventaja a su selección sobre Alemania.

Los jugadores en la lista de los más mencionados en Twitter son similares a los que notamos en Facebook y Google. Incluyen a Neymar Jr. (No. 1), Lionel Messi (No. 2), Cristiano Ronaldo (No. 3), Philippe Coutinho (No. 4) y el único español en todas las listas es Diego Costa (No. 5).