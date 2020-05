Inician los rumores del iPhone 13 y Trump se mete con las redes sociales

Angela Lang/CNET

Esta semana ha estado llena de noticias relacionadas a las redes sociales, a la vuelta al trabajo después de que se acabe el confinamiento e incluso a los rumores de nuevos celulares.

Reproduciendo: Mira esto: Trump se enfrenta a las redes sociales

Y un rumor que no vamos a dejar escapar es el del supuesto iPhone 13. Porque aunque ya conocemos muchísimos rumores del iPhone 12, del iPhone 13 no sabíamos tanto. Ahora, un filtrador bajo el nombre en Twitter de @choco_bit dio a conocer información de la cámara.

La fuente asegura que la cámara del teléfono será de 64 megapixeles y estará compuesta por cuatro lentes, siendo el secundario de 40 megapixeles con un zoom óptico de 3x a 5x y zoom digital de 15x a 20x. El tercer lente sería anamórfico de 64 megapixeles y el cuarto un gran angular de 40 megapixeles.

El rumor dice que este iPhone también tendrá el sensor Lidar que ya vimos en el iPad Pro de 2020. Eso sí, no nos creamos aún todo lo que dicen estos rumores, porque falta mucho tiempo para conocer a ese celular.

Trump y las redes sociales

El presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó el jueves 28 de mayo una orden ejecutiva para que las redes sociales como Twitter y Facebook pierdan la inmunidad que hasta ahora han tenido gracias a la sección 230 de la ley federal Communications Decency Act.

Esta ley exenta a las plataformas digitales de responsabilidad legal por el contenido publicado por los usuarios. Según la Electronic Frontier Foundation, esta sección protege la libre expresión de Internet y garantiza que las plataformas digitales no sean demandadas constantemente por los contenidos que se publican en ellas.

Trump busca modificar esta ley luego de que Twitter calificó sus tuits en contra de las votaciones electorales por correo como potencialmente engañosos y les agrego un enlace para que los lectores tuvieran más contexto de las declaraciones. Twitter también añadió una etiqueta a un tuit de Trump, indicando que este violaba las reglas al glorificar la violencia.

Reproduciendo: Mira esto: En las oficinas de Twitter la tendencia es relajarse...

La vuelta a las oficinas en Silicon Valley

El coronavirus podría haber causado un gran cambio en la forma en la que los empleados de Silicon Valley podrán trabajar en el futuro.

Sundar Pichai, presidente ejecutivo de Google, dijo a sus empleados que podrán volver a las oficinas ––si así lo desean–– a partir del 6 de julio; mientras que Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Facebook, anunció que los empleados de la red social tendrán la opción de trabajar de forma remota permanentemente.

En una entrevista con CNBC, el ejecutivo de Facebook dijo que en los próximos 5 a 10 años espera que el 50 por ciento de los empleados de su empresa trabajen de forma remota. Esta decisión de Zuckerberg llega después de que otras compañías como Twitter, Square y Shopify anunciaran sus nuevas políticas de trabajo remoto indefinido.

Sin embargo, Pichai dijo a sus empleados que el trabajo remoto sí se extendería hasta finales de 2020, pero no será una opción permanente. Google ya cuenta con una estrategia, la cual estipula que para septiembre el 30 por ciento de sus empleados estarán de vuelta en las oficinas. Otras empresas de la industria de tecnología, como Amazon, Microsoft y Apple, implementarán medidas similares a las de Google.

Sin embargo, los planes de estas compañías podrían modificarse y cambiar según sean las órdenes de las autoridades locales. Pero lo que sí queda claro es que el modelo de trabajo -- ya sea desde casa o en una oficina -- no será igual después de la prolongada cuarentena.

Sarah Tew/CNET

Hola, HBO Max

HBO Max ya está aquí y representa el lanzamiento de streaming más interesante de este año, porque realmente es HBO maximizado. Tiene un catálogo con las películas del universo cinematográfico de DC, títulos como Wonder Woman, Suicide Squad o Joker. Además de clásicos como 8 1/2 de Federico Fellini, Casablanca o North By Northwest. Y series como Friends y The Big Bang Theory, además de clásicos de HBO como The Wire o The Sopranos.

El catálogo es lo que hace bastante imprescindible este servicio ahora mismo, que también se ha estrenado con algunas series originales como Love Life, con Anna Kendrick, o nuevos episodios de los Looney Tunes.

Por el momento no está disponible fuera de Estados Unidos pero se espera que en 2021 de Max lleguen a Europa y América Latina, aunque con algunas diferencias.