Ejecutivo responsable de 5G abandona Apple: reporte

Apple ha sufrido una fuga de cerebros en las últimas semanas.

En abril, Apple perdió a tres de sus diseñadores más veteranos, Rico Zorkendorfer, Daniele De Iuliis y Julian Hönig, quienes abandonaron la compañía por propia voluntad –y por motivos personales. Ahora, según un reporte The Information, el chileno Rubén Caballero, vicepresidente de investigación, desarrollo y diseño de tecnología inalámbrica de la compañía y que ha trabajado ahí desde 2005, abandonó la empresa.

Caballero ha estado trabajando en tecnologías de la empresa relacionadas con la conectividad móvil en los últimos años y su nombre se relaciona con muchas de las patentes presentadas por la empresa en estos términos.

En medio de las múltiples batallas entre Apple, Qualcomm e Intel por el desarrollo de un módem 5G, Apple comenzó a contratar empleados de Qualcomm (según varios reportes) y algunos rumores apuntaban que Caballero se encontraba a cargo del equipo de desarrollo de este chip.

El medio fuente dice que el correo electrónico de Caballero ya no está asociado a Apple, y que no su nombre ya no aparece en la lista de directivos de la empresa. Apple no suele hacer declaraciones oficiales sobre estos temas y Caballero tampoco se ha pronunciado oficialmente.

CNET en Español envió una solicitud de comentarios a Apple, actualizaremos cuando obtengamos respuesta.

