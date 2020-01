El cuaderno inteligente de Royole digitaliza todo lo que escribes a mano

César Salza

Seamos francos, a muchos nos encantan las hojas de papel y el suave trazo de nuestro lápiz o bolígrafo favorito. Pero escribir de esta forma se ha convertido en ocasiones en algo poco práctico, por lo cual un cuaderno inteligente podría ser una idea interesante, y es lo que ha hecho Royole con su dispositivo Rowrite 2.

Este aparato parece una funda para tu cuaderno tradicional, pero tiene sensores que le permiten captar todo lo que estás escribiendo. La funda tiene dentro de sus entrañas un sistema para interceptar todas las señales de este lápiz inteligente. La parte más interesante es que no hace falta estar conectado a nada para que tus trazos sean digitalizados: puedes irte a la escuela, la universidad o el trabajo, tomar notas, y luego sincronizarlo mediante un app a través de Bluetooth sin mayores problemas.

A esto debemos sumar que la aplicación no solamente guarda la página que escribiste o en la que dibujaste, también puede recrear tus trazos mediante un video. El app funciona un poco al estilo de Evernote, en donde puedes tener diferentes libretas, y en donde se pueden ver todas tus notas sin mayores inconvenientes.

César Salza

El cuaderno no tiene nada de especial, es un simple block de notas en el que escribir tus trazos. La tecnología depende del lápiz y de la propia funda. El lápiz se carga en la funda, y esta no se activa hasta que no la abres para comenzar a escribir.

El precio de este cuaderno digital es de US$129.99.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente el 6 de enero.

CNET en Español está en Las Vegas del 5 al 10 de enero de 2020 para traerles todos los detalles de la CES 2020, la feria de tecnología que es considera la más grande del mundo.