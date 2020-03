Rosario Dawson será Ahsoka Tano en The Mandalorian 2: reporte

Netflix

De ser oficial, no habrá fanático de Star Wars sobre la faz de la Tierra que no quiera ver The Mandalorian. Según publicó el viernes la página Web SlashFilm, la actriz Rosario Dawson (Luke Cage, Daredevil) fue contratada para interpretar al popular personaje de Ahsoka Tano en la segunda temporada de The Mandalorian.

Ahsoka Tano es un personaje presentado originalmente en la serie animada Star Wars: The Clone Wars (2008-2020), cuya séptima temporada se emite actualmente en la plataforma de streaming Disney Plus. Ahsoka Tano fue la Padawan de Anakin Skywalker, una joven aprendiz de Jedi que fue injustamente acusada de un actor terrorista. Finalmente, se demostró que era inocente, pero el personaje decidió dejar la orden.

Lucasfilm

El personaje apareció posteriormente en la serie animada Star Wars Wars Rebels (2014-2018), en la que se le vio ya como adulta y ayudando a las fuerzas rebeldes en su lucha contra el Imperio. Ahora, con Rosario Dawson interpretándola en The Mandalorian, será la primera vez que el personaje aparece en un proyecto de Star Wars con actores.

La página Web SlashFilm afirma en su artículo que dos fuentes independientes confirmaron la selección de Dawson para interpretar al personaje. Ni Lucasfilm ni los representantes de la actriz (cuya madre es de ascendencia cubana y puertorriqueña) respondieron a una solicitud de información sobre esta información.

Desde hace años los fanáticos han promovido la designación de Dawson para interpretar a Ahsoka Tano en una película de Star Wars. La propia actriz tuiteó en 2017 que estaba a favor de encarnar al personaje. Un artista gráfico identificado como BossLogic imaginó cómo luciría Dawson maquillada como Tano.

La segunda temporada de The Mandalorian se estrena en octubre de 2020 en Disney Plus.