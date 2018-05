Director de 'Solo: A Star Wars Story': 'La anticipación es totalmente diferente a otras cosas que he hecho'

LOS ÁNGELES, California -- Ron Howard, director de Solo: A Star Wars Story, dice que al anunciarse que él entraría al quite para dirigir la cinta tras la salida de sus directores originales, lo primero que se dijo a sí mismo fue: "'Ron, no la cagues'".

Howard compartió esto en una conferencia de prensa al norte de la ciudad este 12 de mayo, en la que CNET en Español estuvo presente.

"El nivel de anticipación es totalmente diferente a cualquier otra cosa que he hecho", dice Howard. "A los fans les importa, y debe importarles", dice con respecto a dirigir una película de La guerra de las galaxias.

La película hizo noticia cuando los dos directores originales,, Phil Lord y Christopher Miller (The Lego Movie) abandonaron la filmación por "diferencias creativas" con Lucasfilm. Howard (The Da Vinci Code, A Beautiful Mind, Apollo 13) tomó las riendas de la cinta a mediados de 2017. Desde entonces, compartió muchos de los pormenores y avances en sus redes sociales.

Howard se ha confesado en repetidas ocasiones como fan de la saga y conoce a George Lucas, su creador, desde 1971, año en que Howard actuó para él en su cinta American Graffiti. Howard recientemente contó una anécdota durante esa filmación en donde Lucas le contó que quería hacer un "Western espacial", una noción que al hoy director de Solo: A Star Wars Story le pareció rara en ese momento.

Sin embargo, Howard confesó en la conferencia de prensa que no se considera un experto en el canon de la saga. "Entré a esta situación y comencé a trabajar sobre todo bajo instinto", dijo. "Decidí tratar esta historia como una historia real porque he hecho muchas historias reales. Voy a ir al corazón, al drama. Operé bajo mi propia imaginación y lo llevé a estos personajes hacia donde creía que deberían de ir".

Gabriel Sama/CNET

Solo: A Star Wars Story es el segundo spin-off de la saga de La guerra de las galaxias después de Rogue One (2016).

La cinta, según Lucasfilm y con base en los avances, trata del joven Han Solo y su entrada al mundo del contrabando. En la cinta conocerá a su amigo inseparable Chewbacca y se topará con Lando Calrissian, el mismo personaje que lo "vende" a Darth Vader en The Empire Strikes Back. Calrissian es el dueño original del Millennium Falcon y ya sabemos que Solo le ganará la nave en un juego de azar. A Solo lo conocimos por primera vez en Episode IV: A New Hope (1977) dentro de la famosa cantina Mos Eisley negociando el uso del Millennium Falcon con Obi Wan Kenobi y Luke Skywalker.

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes Alden Ehrenreich (Han Solo), Donald Glover (Lando Calrissian), Emilia Clarke (Qi'ra), Paul Bettany (Dryden Vos), Thandie Newton (Val), Joonas Suotamo (Chewbacca), Phoebe Waller-Bridge (L3-37) y Woody Harrelson, quien hace el papel de Tobias Beckett, el mentor de Han Solo en el mundo del crimen.

Y también estuvieron los guionistas Jon Kasdan (guionista y director de la película The First Time) y Lawrence Kasdan, padre de Jon y quien también escribió los guiones de The Empire Strikes Back (1980), The Return of the Jedi (1983) y The Force Awakens (2015).

Howard explica que trató de filmar las escenas con la cámara lo más posible, en vez de depender de los efectos especiales. Además de respetar la historia de lo que se había hecho antes con Star Wars, explica el director, también quería hacer cosas nuevas.

Howard explicó que al asumir las riendas de la dirección había cosas que estaban bien hechas, otras que no se habían filmado y aún una buena oportunidad para experimentar.

Una cosa que le sorprendió, según explicó durante la conferencia de prensa, fue lo complicado que es armar las enormes batallas de acción. "Fue un reto, pero también muy divertido y emocionante".

El papel de Solo lo hace Alden Ehrenreich, que hasta ahora ha sido de los miembros más criticados del elenco porque le toca ponerse en los zapatos de un grande del cine como es Harrison Ford, algo nada fácil. Al contrario de Ehrenreich, la selección de Glover en el papel de Lando Calrissian gustó mucho, y más aun después de su más reciente video como Childish Gambino (el mote que usa Glover como músico) lograra unas 80 millones de reproducciones con el controversial video de su canción "This Is America".

Por su parte, tanto Newton como Clarke actuán en populares series de HBO (Westworld y Game of Thrones, respectivamente) y Bettany es también conocido como Vision, de los Avengers. Harrelson se dio a conocer en la comedia de los 80 Cheers y en cintas como Natural Born Killers.

"El trabajo pesado lo hizo el guión y el excelente casting que se hizo antes" dijo Howard en la conferencia de prensa. "Lo que más me gusta a mí es colaborar".

"Trabajar con gente increíblemente talentosa para aprovechar al máximo una gran oportunidad", concluyó el director.

Solo: A Star Wars Story se estrena el 25 de mayo de 2018 en Estados Unidos.