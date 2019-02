El 24 de febrero es la gala de entrega de los premios Oscar, en Los Ángeles, y la película mexicana Roma, del director Alfonso Cuarón, acude como una de las favoritas de la noche pues cuenta con 10 nominaciones, entre ellas mejor película, mejor filme de habla no inglesa, mejor dirección, mejor actriz principal (Yalitza Aparicio) y mejor actriz de reparto (Marina de Tavira), entre otros.

A esta hazaña -- es, junto con Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000) el filme de habla no inglesa con más nominaciones a los Oscar -- deben sumarse los muchos hitos de su producción, que quizás escapan al conocimiento de muchos espectadores.

Aquí hemos reunido a algunos de los datos más sorprendentes de Roma.

1. Alfonso Cuarón hizo sesiones de casting durante casi un año en busca de quien interpretara a Cleo hasta que encontró a Yalitza Aparicio, en Tlaxiaco, pequeño pueblo de Oaxaca. Luis Rosales, director de casting de Roma, viajó al sur de México y entrevistó a más de 3,000 mujeres en pueblos y ciudades hasta que dio con Aparicio.

2. La protagonista de Roma es Aparicio, quien tras obtener la licenciatura como profesora de preescolar en la Escuela Normal Experimental Presidente Lázaro Cárdenas en Putla, Oaxaca (según el Los Ángeles Times), regresó a su casa en Tlaxiaco, Oaxaca, a la espera de conseguir una plaza para dar clases. Fue en Tlaxiaco donde un buen día decidió acompañar a su hermana Edith a un casting para la película Roma. Quedó seleccionada y dos semanas después viajó a Ciudad de México para conocer a Cuarón.

3. El personaje de Cleo está inspirado en Liboria Rodríguez, la señora de servicio de la familia Cuarón. El director recurrió a ella, en largas conversaciones telefónicas, para que recordara los mínimos detalles de su rutina diaria en la casa y así recrearla con fidelidad.

4. Aparicio ha confesado que la escena más difícil para ella fue la de la playa, pues no sabe nadar y "la inmensidad del océano me asustó". Y la más fácil fue interactuar con los niños, pues le resultaba familiar.

5. El título de la película proviene del hecho de que la casa donde creció el director está ubicada en la colonia Roma, muy cerca del centro de Ciudad de México. Este nombre data del siglo XVIII cuando esa zona era conocida como los Potreros de la Romita. En 1903 esos terrenos fueron adquiridos para convertirlos en zona residencial, se la rebautizó como Roma y durante la primera década del siglo XX fue el asentamiento de la clase alta de la capital.

6. La casa donde vive la familia está situada en el número 21 de la calle Tepeji, en la colonia Roma. Pero para poder filmar con calma, durante seis meses, se empleó el interior de una casa idéntica que estaba a punto de ser derruida en la colonia Narvarte. Allí se instalaron poleas y estructuras móviles para mover la cámara a gusto.

7. Debido a que en la casa en la que filmaban había sido remodelada, fue necesario que los azulejos a cuadros en el patio y garaje de la casa de la familia fueran hechos especialmente para la película por un artesano que usa las mismas técnicas de 60 años atrás.

8. Se usaron más de 100 vehículos antiguos en la película. Pero los destacados son tres: un Ford Galaxie 500 Fastback 1970, un Volkswagen Sedán (conocido también como el Vochito) y un Renault 12. El Galaxie 500 era el auto más grande y lujoso que Ford vendía en México en esa época. Era el favorito de la clase alta mexicana, con su motor V8 351 capaz de producir 255 caballos de fuerza. El padre, al separarse de la familia, conduce un Volkswagen Sedán (en México se fabricaron 200,000 en 1972, pero el modelo que aparece en la película es brasileño). Y el nuevo auto que conduce la madre es un Renault 12, ensamblado en la planta nacional Dina-Renault en Sahagún, Hidalgo.

9. Según Cuarón, 90 por ciento de lo que ocurre en pantalla proviene de sus recuerdos y afirma que resumió tres años de vivencias en una historia que sucede en el espacio de 10 meses; específicamente, según indica el guión, entre el 3 de septiembre de 1970 y el 28 de junio de 1971.

10. La trama del padre que se separa de la esposa es autobiográfica, pues el padre del director, el Dr. Alfredo Cuarón, dejó a la familia cuando Alfonso tenía apenas 10 años de edad. Curiosamente, 1972 fue el año de más cantidad de divorcios en México (por lo menos desde 1950) con más de 622,000 y no fue sino hasta 1987 que volvió a rebasar los 600,000 divorcios anuales, según el INEGI.

11. Emmanuel Lubezki, tres veces ganador del premio Oscar como cinematógrafo, iba a ser el director de fotografía de Roma, pero dado que el plan de rodaje superaba los 108 días, Lubezki no pudo comprometerse, por lo que Cuarón decidió él mismo asumir ese rol en el filme.

12. La película se filmó en orden cronológico; esto es, en el orden en el que se cuenta la historia del guión. La razón de ello es que nadie del elenco conocía el argumento en su totalidad. La mayoría de los actores no sabían qué ocurriría en ciertas escenas; por ejemplo, Marina de Tavira ignoraba que Cleo (Yalitza Aparicio) le revelaría que estaba embarazada. Y Aparicio desconocía qué ocurriría en la escena en la que Cleo daba a luz.

13. En Roma hay tomas recurrentes en las que aparecen aviones. Además de ser una metáfora, resulta que, efectivamente, las pistas del aeropuerto de la Ciudad de México están en orientación diagonal del suroeste al noreste apuntando en línea recta a la colonia, que está al sur del aeropuerto. Los aviones tienen que volar sobre la colonia Roma para entrar de frente a la pista. El intenso ruido de los motores en la cinta se explica porque un avión comienza el descenso hacia su destino decenas de kilómetros antes, y la colonia Roma está a solo unos 11 kilómetros del aeropuerto de la capital mexicana.

14. El profesor Zovek que aparece en varias escenas, fue un personaje real, muy popular en esos años. Su verdadera identidad era la de Francisco Xavier Chapa del Bosque. Era un escapista al estilo Harry Houdini y murió durante uno de sus actos en 1972. Ese mismo año se estrenó una película basada en su vida, El increíble profesor Zovek, dirigida por René Cardona.

15. Al norte de Ciudad de México, en la zona Industrial Vallejo, se reconstruyeron dos cuadras y media de calles para filmar la secuencia en la que la familia va al Cine Las Américas y en la que Sofía lleva a Cleo al médico. Se puso asfalto, banquetas, mobiliario y vehículos; y los fondos de las calles se añadieron luego en computadora.

16. La escena en la playa, en la que Cleo rescata a los niños de ahogarse, requirió muchos efectos visuales: tomas distintas de la playa se unieron en una sola, se retocó el cielo para que luciera más dramático y en computadora se subió el nivel de la marea para que las olas parecieran más altas y peligrosas.

17. En los créditos de la película aparecen las palabras Shantih, Shantih, Shantih. Es un mantra que en sánscrito significa Paz, paz, paz. El director usó este mantra también en su película Children of Men. También son las palabras con las que culmina el célebre poema The Waste Land de T.S. Eliot.

18. La represión de la marcha estudiantil que muestra la película es también conocida como El Halconazo o La masacre de Corpus Christi. Sucedió el 10 de junio de 1971 y recibe ese nombre porque los agresores pertenecían a un grupo paramilitar conocido como Los Halcones. En la vida real, Los Halcones recibieron entrenamiento en artes marciales japonesas, como el Kendo, que usa varas de bambú. Pero la participación del profesor Zovek en los entrenamientos es ficción.

19. En la secuencia en la mueblería, en la que Cleo entra en busca de una cuna, hay una toma en la que se enfoca a varios relojes en una repisa. Estos relojes señalan la hora en la que, en la vida real, se inició la represión de los paramilitares a los estudiantes, en El Halconazo. Cuando Cleo y la abuela entran a la tienda, todos los relojes marcan las 5:10 p.m. El ataque se da unos pocos minutos después.

20. La secuencia de El Halconazo requirió la participación de más de 800 extras para interpretar a los policías, estudiantes, paramilitares y espectadores. Se filmaron con decenas de extras en la calzada México-Tacuba y las calles Tláloc y Lauro Aguirre. Estas calles fueron cerradas durante dos días, del 22 al 23 de enero de 2017.

21. El temblor más fuerte de 1970 fue en abril de ese año (de 7.3 grados), pero el que sale en la película (mientras Cleo mira a los bebés en el hospital) no está registrado como un sismo potente.

22. En la película se escuchan dos canciones poco comunes. La canción de cuna en mixteco que canta Cleo se llama "Cilhu" y fue llevada al set de rodaje por la propia actriz Yalitza Aparicio. Y en la secuencia en la que se incendia el bosque en la finca durante la Nochebuena, uno de los invitados entona una canción navideña noruega llamada "Nyttarsbuken".

23. Hay dos escenas que suceden dentro de una sala de cine: las películas que figuran en pantalla son Marooned (Atrapados en el espacio, 1969) y la película La grande vadrouille (La gran juerga, 1966).

24. El programa de televisión que ve la familia entera -- con Cleo sentada en el suelo -- se llama Ensalada de locos, y sus protagonistas eran Manuel "El Loco" Valdés, Héctor Lechuga y Alejandro Suárez. El programa se transmitió de 1970 a 1973, según Wikipedia.

25. Las cabezas de los perros que están expuestas en el salón del rancho como trofeos de taxidermia no son reales. Fueron creadas en producción y algunas fueron retocadas digitalmente para que lucieran más reales.

La película Roma está actualmente disponible en Netflix y la ceremonia de los premios Oscar es el 24 de febrero en la cadena ABC en Estados Unidos.

Corrección: La versión original de este artículo decía que Aparicio estudió en el estado de Guerrero. La Escuela Normal Experimental Presidente Lázaro Cárdenas está en Putla Villa de Guerrero, en el estado de Oaxaca.

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.

Y además te contamos qué es CRISPR, la herramienta que está transformando la ingeniería genética: Esto es todo lo que tienes que saber de esta herramienta para la edición genética que un día podrá curar enfermedades, erradicar especies y diseñar bebés.

¿Cuál comprar? Galaxy S10 vs. Galaxy S10 Plus vs. Galaxy S10E vs. Galaxy S10 5G: Comparamos las especificaciones, diseño y otras características de los nuevos Galaxy S10 para determinar sus diferencias.