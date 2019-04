Los fantásticos efectos visuales de Roma y dónde puedes verlos

Cuatro cabezas disecadas de perros de distintas razas con la mirada sombría salen de la pared.

Son mascotas muertas. Amorosamente preservadas por una familia en la película Roma, de Alfonso Cuarón, una cinta hablada mayormente en español con algunos diálogos en mixteco, en blanco y negro, que narra la historia de una joven empleada doméstica en la Ciudad de México a principios de los años 70. Si te fijas con cuidado, puedes apreciar que las cabezas de los perros están impecablemente detalladas.

Esa escena, muy breve, fue aumentada con efectos visuales digitales.

Cuando pensamos en efectos visuales en las películas, tendemos a enfocarnos en lo más obvio: los dinosaurios en Jurassic Park, el cuerpo gigante del Incredible Hulk o los Dementors en Harry Potter.

Difícilmente pensamos en perros disecados.

"Alfonso sintió que carecía de cierto realismo... que no se sentían como perros muertos reales, entonces los reemplazamos y y los aumentamos con elementos de perros reales", explicó vía correo electrónico Aaron Weintraub, uno de los supervisores de efectos visuales (VFX, como se le conoce en el medio) de la película.

Así es. Incluso Roma, una cinta de arte, de época, está llena de VFX. Eso incluye todo, desde extensiones del set y ambientaciones hasta actuaciones humanos y, potencialmente, perros muertos.

Bienvenidos al mundo de los "efectos invisibles".

Roma ganó tres premios Oscar este año, incluyendo Mejor Director para Cuarón. Un golpe de autoridad para la distribuidora Netflix, luego de que se prohibiera que la televisora compitiera por el primer premio en el prestigioso Festival de Cine de Cannes. A menudo, Roma parece un cuadro. Lo que tiene sentido ya que uno de los Oscar de Cuarón fue por Mejor Cinematografía.

Mr.X via YouTube

"Para nosotros, los 'efectos invisibles' son en los que la audiencia nunca piensa que haya habido trabajo extra en postproducción para lograr la escena y que todo fue construido y fotografiado con la cámara en un foro tradicional", explicó Weintraub.

Los efectos invisibles quizá no evoquen el espectáculo de criaturas alienígenas, la acción imposible de construir y entornos poco prácticos de crear, pero son una herramienta indispensable que las producciones usarán para resolver todo tipo de problemas a la hora de filmar.

Efectos no tan ocultos de Roma

Detrás de los efectos invisibles de Roma estuvo la compañía con sede en Toronto y ganadora de premios Mr. X. Encabezado por Weintraub, el equipo trabajó junto con su compañía hermana MPC in London para hacer realidad esta visión semiautobiográfica de Cuarón.

Roma salió en Netflix en 2018 y tuvo un lanzamiento limitado en teatros estadounidenses y mexicanos. Durante el año previo, Mr. X envió material de ida y vuelta con MPC para obtener retroalimentación sobre las tomas en las que trabajaron según las especificaciones precisas de Cuarón. MPC revisaba el material de la toma con Cuarón y luego devolvía sus notas a los artistas de Mr. X para que se incorporaran a su trabajo.

El contenido de la película de Cuarón tocó un nervio sensible en el equipo del Mr. X, algunos de los cuales son de México. "Aunque en general son más jóvenes que Alfonso, [ellos] se conectaron personalmente con parte del material y ayudaron a guiar al resto del equipo a través de parte de la geografía y los detalles", dijo Weintraub.

Mr.X via YouTube

En Roma, la protagonista Cleo va al cine con su novio en una escena que resulta conmovedora y es clave. Para generar la atmósfera, al igual que los elementos físicos propios de una sala cinematográfica, Mr. X reemplazó el escenario completo del cine con una pantalla gigante, agregó cortinas CG que envolvieron la imagen mientras era proyectada sobre los personajes e iluminaron el rayo de luz de la proyección en el aire para que rebotara la luz en el ambiente.

Las tomas de antes y después de esa escena están detalladas en este video de YouTube de Mr. X.

Haber trabajado con un cineasta como Cuarón, cuyo filme de 2013 Gravity puso alta la barra para los efectos visuales en términos de iluminación, control de movimiento y previsualización, muestra cuán lejos ha llegado Weintraub en su carrera. Es un aficionado a los videojuegos de niño en los años 80, que luego pasó del modelaje en 3D y la animación hasta que encontró el arte y el cine mediante cursos en la secundaria.

Al fusionar esos intereses, Weintraub obtuvo su primera oportunidad cuando visitó a una empresa de animación comercial local ("presioné a mi profesor de matemáticas de décimo grado para organizar una excursión") y me ofrecieron un trabajo de verano. Se mantuvo en la compañía mientras estudiaba cine y ciencias de la computación en la universidad, hasta que finalmente Weintraub consiguió una posición de tiempo completo. La compañía se expandió y, junto con el supervisor de VFX y fundador de la firma, Dennis Berardi, creó Mr. X y así trabajar exclusivamente en cine y televisión. El resto es historia.

Steve Wilkie

Weintraub y Mr. X no están solamente en el mundo de los efectos invisibles. Recientemente, terminaron con Shazam, la más reciente cinta de superhéroes de DC (y la más colorida), que puedes ver actualmente en las salas. "Shazam fue una experiencia increíble", confesó Weintraub.

El proyecto involucró criaturas de otros mundos, ambientes 3D, project involved otherworldly creatures, 3D environments, pinturas mate, simulaciones de efectos y dobles digitales. Para una referencia de diseño de cómo un personaje muere, Weintraub y su equipo pasaron una tarde en el techo de su estudio filmando un timelapse de tocino friéndose.

"Fue uno de esos proyectos en que debes usar todos tus músculos de efectos visuales", explicó Weintraub.

Weintraub y Mr. X también han trabajado mucho con Guillermo del Toro, otro de los galardonados directores mexicanos. Esos proyectos incluyen el romance gótico Crimson Peak, la ganadora del Oscar The Shape of Water y la serie de televisión de vampiros The Strain.

"Tenemos una gran relación con él", confesó Weintraub. Y se ve: dos de los actuales proyectos de Mr. X son producidos por del Toro.

Menos terrorífica es la ética de trabajo de del Toro y de Cuarón. "Guillermo, como Alfonso, es determinado, exigente, implacable y con el control total de su particular visión", dijo Weintraub.

"Como todos los grandes cineastas, saca lo mejor de sus colaboradores".