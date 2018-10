Cuarón: Hice Roma cuando tuve las herramientas emocionales necesarias

Carlos Somonte/Netflix

No era ni el mediodía, pero la sala del Walter Reade Theatre en el corazón de Manhattan ya estaba repleta. Y no, no era una matiné infantil, sino la presentación en Nueva York de Roma, la película del realizador mexicano Alfonso Cuarón que ganó el León de Oro en el Festival de Venecia, el premio más importante que concede esta muestra cinematográfica.

Cuando primero se dio a conocer al mundo, la película (cuya distribución está a cargo de Netflix) fue descrita como la narración de "un año turbulento en la vida de una familia de clase media en la Ciudad de México en la década de los años 70". Pero es mucho más que eso, pues el propio Cuarón ha dicho que Roma fue inspirada en las mujeres de su infancia y sirve como una especie de homenaje artístico al matriarcado que moldeó el mundo de este director.

"Pensé que esta película sería la siguiente después de Children of Men, hace 12 años, pero eso no ocurrió", dijo Cuarón el viernes 5 de octubre durante una conferencia de prensa al terminar la proyección de la película. "Pero me di cuenta entonces que no tenía las herramientas emocionales para hacerla. No en ese entonces".

Cuarón llegó acompañado de las dos principales protagonistas de Roma, Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, quienes hablaron de la experiencia de trabajar con el director en una película que, más allá de la historia, es una especie de postal sensorial de la Ciudad de México.

"Esta película fue resultado de una memoria colectiva entre mis recuerdos (de niño) y los de Libo", dijo Cuarón haciendo referencia a su nana y la de sus hermanos, una mujer de origen mixteco que fue una de las figuras más importantes de su niñez. "Nunca fue un proceso intelectual, ni un intento de hacer una declaración o afirmación de ningún tipo. Es como la vida misma; una especie de mural gigantesco donde usas tu propia experiencia y lo vas pintando".

Roma se verá en las salas de cine y Netflix en diciembre.

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.