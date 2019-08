Algo se traen entre manos los Rolling Stones y Robert Downey Jr.

¿Iron Man, Rolling Stones y la NASA Juntos? ¿Alguien puede llamar a Hulk para que nos explique qué pasa?

La culpa de todo la tiene Robert Downey Jr., quien publicó un video en Twitter e Instagram, en el que habla de un extraño coctel que los fanáticos de la agrupación británica podrán disfrutar esta noche, en el concierto que se realizará en California, Estados Unidos.

"¡Estoy en ebullición de la emoción! Dios mío, tengo dentro de mí un acertijo que debo compartir: ¿Qué tienen en común los Rolling Stones, la NASA, el Rose Bowl y el planeta regente de mi signo zodiacal?", dice el actor que interpretó a Iron Man en el Universo Cinematográfico Marvel.

"La gente suele decir: '¿Cómo mantienes a un idiota en suspenso? Mañana te cuento'", dice Downey Jr. "Bueno, ustedes no tienen que esperar porque todo se revelará esta noche. Dios mío, esta es probablemente la cosa más emocionante que he hecho en mi vida: Yo no me lo perdería por nada".

Los Rolling Stones están en medio de la gira No Filter 2019 y se presentan este 22 de agosto en el estadio Rose Bowl, ubicado en Pasadena, California. La agrupación retuiteo el mensaje del actor y preguntó: "¿Entonces nos veremos esta noche?".

Nos encantaría tener más información sobre lo que va a pasar, pero por ahora no es posible. De todas maneras, apenas conozcamos más detalles, actualizaremos esta nota, como si se tratara de un chasquido de Thanos.