¿Cuál es mejor para ver Netflix, Hulu, YouTube?: Amazon Fire TV o Roku

Si estás buscando una manera barata y fácil de hacer streaming de videos de Netflix, Amazon Prime, Hulu, YouTube, HBO, ESPN y cualquier otra cosa a tu televisor, tienes dos excelentes opciones: Roku y Amazon Fire TV.

Roku ha sido la marca más popular en el segmento de dispositivos de streaming. Pero, recientemente, el sistema Amazon Fire TV ha estado ganando terreno. En mis análisis, ambos funcionan bien, y la mayoría de los Roku y Fire TV que he analizado han recibido una calificación de 8 (excelente) o superior.

De hecho, tienen más similitudes que diferencias.

Ambos son muy asequibles, con un precio inicial de US$30 para el Roku y US$40 para el Fire TV.

Ambos tienen acceso a una infinidad de apps de TV. La mayoría de los apps se desempeñan y se ven de manera similar en ambos dispositivos.

Los modelos más recientes de ambos aparatos tienen la misma velocidad, capacidad de respuesta y confiabilidad siempre y cuando tengas una buena conexión de Internet.

Ambos aparatos, con excepción de los Rokus más baratos, ofrecen controles remotos con botones de volumen y de encendido para controlar la mayoría de los televisores.

Ambos aparatos tienen varios modelos, que van desde los streamers básicos hasta las versiones compatible con 4K, comandos de voz y entradas para auriculares integrados.

Entonces, ¿cuál es mejor? Todo depende de lo que quieras.

Aclaración: CNET podría recibir una parte de las ventas de los productos que se mencionan aquí.

El mejor en general: Roku

Mi recomendación siempre ha sido Roku. Te digo por qué.

Mejores menús. El sistema de menú coloca los apps justo delante tuyo y te permite arreglarlos según quieras, tal y como lo harías en tu teléfono. Este sistema de menú me lleva los apps y los programas que quiero ver de manera rápida, sin llenar la pantalla llena de basura.

El usar un aparatito Fire TV significa que tienes que navegar por un montón de programas de televisión y películas además de los apps mismos. Eso estaría bien si lo que se muestra fueran los programas y películas que estoy viendo o que quiero ver, algo que los menús de Netflix hacen bien. Pero, usualmente no me importan los programas de TV y películas que se muestran en la pantalla del Fire TV. Parecen ser los contenidos que Amazon y sus socios quieren que vea.

Mejor búsqueda. Los resultados de búsqueda en Roku son sencillos, directos y centrados en el precio. Se te muestra cuánto cuesta una película o programa de TV y puedes hacer clic para verlo o para comprarlo; si es gratis porque estás suscrito a un servicio, también podrás ver esa información. Los resultados de Fire TV son mucho más confusos, con varias opciones y resultados erróneos. Y una vez que encuentres lo que quieres, se te muestra solo un servicio primario, por lo que tendrás que seguir haciendo clic para encontrar más formas de ver el contenido.

Más apps. Roku tiene quizá todos los apps que desearías, incluyendo video de Amazon Prime. Fire TV, por su parte, tiene casi todos los apps del mundo, por lo que no hay una gran diferencia, a menos que quieras YouTube TV, uno de nuestros servicios de streaming de TV en vivo. O quieras Vudu o Google Play Movies and TV, dos grandes fuentes de películas recientes que puedes comprar o alquilar y que compiten directamente contra el servicio de video de Amazon. El app Movies Anywhere del Fire TV es un buen sustituto para los dos apps anteriores.

El más barato: Roku Express (a menos que Fire TV esté en oferta)

El reproductor Roku más barato es el Roku Express de US$30, que es una buena elección para un streamer básico. Tiene todas las ventajas de Roku que he mencionado arriba, y se desempeña bien, pero no posee los extras que listo abajo.

El Fire TV más barato es el Fire TV Stick de US$40. Tiene más funciones que el Roku Express, que incluye un control de voz y control remoto TV, y a menudo está en oferta por US$30.

Claro está, hay un montón de reproductores Roku más caros (seis en total) y dos aparatos Fire TV más caros. Muchos de ellos son mejores opciones que las versiones básicas porque no cobran mucho más por funciones extra muy útiles.

Hablando de extras, hay una versión llamada Roku Express Plus de US$35 que está diseñado para televisores de modelos más antiguos y que no tienen puertos HDMI. Todos los dispositivos Fire TV requieren de un televisor con HDMI.

El mejor para televisores 4K: Roku Streaming Stick Plus



Esta es una competencia aguerrida, pero en mi opinión, el victorioso es Roku.

La principal rivalidad en este aspecto está entre el Roku Streaming Stick Plus de US$60 y el Amazon Fire TV Sick 4K de US$50.

Aparte de las principales ventajas mencionadas arriba (interfaz, apps y búsquedas), Roku tiene acceso a más contenido 4K a través de Vudu y Google Play Movies and TV, algo que le hace falta a Fire TV. La biblioteca de Amazon de películas 4K HDR para alquilar y comprar palidece en comparación con la de Vudu. Claro, siempre puedes alquilar y comprar contenido a través de estos servicios (o por iTunes) de forma separada y usar el app Movies Anywhere en el Fire TV para verlos, pero es más conveniente hacer todo desde un solo dispositivo.

La principal ventaja del Fire TV Stick 4K sobre Roku es la compatibilidad con el formato Dolby Vision HDR, que puede ser importante para ti si tu televisor se desempeña mejor con DV que el estándar HDR. Pero para la mayoría de la gente, esta ventaja no es suficiente para superar las fortalezas de Roku.

El mejor para control por voz: Fire TV + Alexa

Si quieres usar comandos de voz para encontrar series y películas, entonces Fire TV es el ganador.

Sí, Roku ofrece comandos de voz en su control remoto a partir del Roku Streaming Stick de US$50 y Premiere Plus, pero todos los Fire TV tienen esta función, incluyendo el Fire TV Stick básico de US$40.

Ambos te permiten buscar, lanzar apps y controlar la reproducción a través de comandos de voz de una manera fácil. Pero Fire TV te permite hacer todo lo que Alexa es capaz de hacer, incluyendo el control de tus dispositivos del hogar inteligente, obtener el pronóstico del tiempo, contestar preguntas, y te muestra los resultados en la pantalla. Alexa te puede contestar por voz a través de los altavoces del televisor.

Si tienes una bocina con Alexa como la Echo Dot, puedes hacer casi todo a manos libres en el Fire TV (sin necesitar del control remoto) con comandos estándar de Alexa.

Los reproductores Roku funcionan de la misma forma que las bocinas Google Home. Netflix no funciona con Roku y Google Home, y tienes que acordarte de decir Roku al final de cada comando. Aun así, si tienes una bocina Google Home y quieres usarla para controlar tu televisor, Fire TV no es una opción.

Los aparatos de Roku también funcionan con las bocinas Alexa, y tienen las mismas restricciones (no hay compatibilidad con Netflix y tienes que decir la palabra Roku en los comandos de voz).

El mejor para escuchar por audífonos: Roku (especialmente el Roku Ultra)

Roku tiene una función muy buena en sus aparatos más premium: una entrada tradicional para audífonos en el control remoto. Puedes conectar tus audífonos en el control y el audio del televisor o la barra de sonido se silencia automáticamente, y el sonido emanará de los audífonos; también contarás con control de volumen.

Desafortunadamente, entre los Roku recientes, sólo el Roku Ultra de US$100 viene con un control remoto con entrada tradicional de audífonos.

Si no quieres gastar tanto por un Ultra, tienes dos opciones. Puedes comprar el Roku Enhanced Remote, que tiene entrada regular para audífonos, por US$30. Se empareja con cualquier streamer Roku reciente y hasta añade búsqueda por voz. O, puedes usar el app gratuito de Roku en tu teléfono. Funciona exactamente igual al Ultra, sólo tienes que lanzar el app y conectar los audífonos al teléfono.

La única opción para escuchar en privado es un par de audífonos Bluetooth, pero no son muy efectivos. El hacer esto puede presentar retraso en el audio y debes contar con audífonos que tengan control de volumen.

El mejor para controlar el televisor: Fire TV (especialmente Fire TV Cube)

Tanto Roku como Fire TV ofrecen dispositivos con botones en el control remoto diseñados para manipular tu televisor. Es una gran función porque te permite deshacerte del control remoto de tu televisor y usar el control del streamer para todo. En ambos casos, la configuración es muy sencilla: el streamer reconoce automáticamente tu televisor y programa el control remoto de forma inalámbrica, sin tener que hacer nada más que confirmar que funciona. Pero el Fire TV es más barato y capaz.

Los streamers Roku más baratos que vienen con controles remotos para el televisor son el Roku Streaming Stick de US$50 y el Premiere Plus. El Fire TV Stick 2019 tiene un control remoto por US$40.

Los controles de Roku tienen botones para encender el televisor y controlar el volumen. Los controles remotos del Fire TV también cuentan con estos botones y añaden un botón para silenciar.

Los controles remotos de Roku sólo pueden controlar televisores, pero con Fire TV también puedes controlar las barras de sonido y hasta los recibidores AV. Si tu televisor es compatible con HDMI CEC y tienes una barra de sonido, los botones de volumen y de encendido pueden quizá controlarla, pero el control Fire TV puede controlar casi cualquier barra de sonido.

Y Roku no tiene nada como el Fire TV Cube de US$120. Una pequeña caja diseñada para estar al lado del televisor, combina todas las capacidades del Fire TV Stick 4K (con excepción de Dolby Vision HDR) y todas las capacidades de una Echo Dot, además de la capacidad de controlar todo el sistema de entretenimiento a través de la voz.