Roku ofrece un mes gratis de sus canales premium

Sarah Tew/CNET

Mientras que muchos se quedan en casa para ayudar a frenar la propagación del novel coronavirus, Roku dice que quiere ayudar a las personas que usan sus dispositivos de streaming "a encontrar y ver el contenido que más importa en este momento" y por ello presentó el viernes su iniciativa Home Together (juntos en casa).

Además de destacar cosas como noticias, entretenimiento familiar y contenido de acondicionamiento físico, Roku dice que se ha aliado con "más de 20 socios premium para ofrecer 30 días de visualización gratuita a través de pruebas extendidas dentro del Canal Roku". Puedes acceder y canjear estas versiones de prueba extendidas yendo a la fila "Home Together Special Offers" en The Roku Channel en dispositivos Roku o en la Web. Algunos de los canales que participan incluyen Showtime, Epix, Noggin, Lifetime Movie Club, Smithsonian y A&E Crime Central. (Puedes ver la lista completa de Roku a continuación).

Roku dice que las ofertas están disponibles para nuevos suscriptores en Estados Unidos por tiempo limitado. Aún tendrás que registrarte para estas pruebas extendidas con un método de pago válido y cancelar antes de que finalice la prueba para evitar cargos.

Roku no es la única compañía ofreciendo servicios gratis en medio de la crisis de COVID-19. Sling TV ha extendido su campaña Stay In and Sling para dejar que todo mundo en Estados Unidos disfrute de su servicio Sling Blue de TV en vivo totalmente gratis.

Para una prueba gratis de 30 días, visita la columna "Home Together – Special Offers" en el Roku Channel o en tu dispositivo Roku o en la Web para aprovechar la oferta y extender el período de pruebas gratis: SHOWTIME

EPIX

Noggin (30 días de prueba a partir del 1 de abril de 2020)

Lifetime Movie Club

History Vault

Smithsonian

Hallmark

A&E Crime Central

AcornTV

UMC

UP Faith & Family

FitFusion

GaiamTV

Screambox

Hopster

Shout! Factory

Baeble Music

MHz Choice

ZooMoo

Grokker

Hi-Yah!

Fandor