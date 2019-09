Llegan los nuevos dispositivos Roku mejorados y todavía asequibles

Sarah Tew/CNET

Al poco tiempo de haber presentado su primera barra de sonido que hace streaming, Roku le ha quitado la envoltura a su línea completa de dispositivos de streaming de 2019 —sí, esas pequeñas cajas y sticks que pueden conectar tu televisor con Netflix, Amazon Prime Video, Hulu y, próximamente, Disney Plus y Apple TV Plus. Como corresponde a esa asombrosa variedad de servicios, Roku tiene una amplia selección de dispositivos este año: siete en total, que van desde US$30 hasta los US$100 —prácticamente el mismo rango de precios que los modelos anteriores.

Los nuevos modelos cuentan con las capacidades básicas de streaming, por lo que las diferencias residen en el diseño (stick o caja), capacidad 4K HDR y, en su mayoría, controles remoto. La mayoría de los dispositivos, empezando con el Roku Express Plus, de US$40, cuentan con comandos de voz y pueden controlar el volumen y el encendido de tu televisor —un detallito que te permite olvidarte del control remoto. Nadie le ha dicho a Roku que la entrada tradicional para audífonos ya no se usa, por lo que sus tres modelos más caros cuentan con ella para usar auriculares alámrbicos (que están incluidos). Y el mejor control remoto de Roku, que llega con el modelo Ultra de US$100, cuenta con una nueva y conveniente herramienta: dos botones que puedes programar para crear tus propios atajos.

Estos son los nuevos modelos.

Dispositivos Roku 2019 Modelo Precio Diseño Calidad del 'streaming' Control remoto Minoristas que lo venden Express US$30 Mini box HD Básico Todos Express Plus US$40 Mini caja HD Voz y control de TV Solo Walmart Premiere US$40 Mini caja 4K HDR Básico Todos Streaming Stick Plus US$60 Stick 4K HDR Voz y control de TV Todos Streaming Stick Plus Headphone Edition US$60 Stick 4K HDR Voz y control de TV, entrada de audífonos Solo Best Buy Ultra LT US$80 Caja más grande 4K HDR Voz y control de TV, entrada de audífonos Solo Walmart Ultra US$100 Caja más grande 4K HDR Voz y control de TV con botón de silencio, entrada de audífonos, sistema para encontrar el control y botones programables Todos

Durante la demostración de Roku en Nueva York, tuve la oportunidad de probar los botones programables del Ultra y funcionaban como se esperaba. Utilicé el comando de voz para pedir un género de contenido —comedia o terror, por ejemplo—y la búsqueda fue buena. Mantuve presionado el botón "1" programable y el control emitió un sonido, confirmando que el atajo estaba activado y empezó a funcionar. Esta herramienta solo está disponible en la nueva Roku Ultra, y Roku no vende el control por separado para usarse con otros dispositivos Roku (todavía).

Sarah Tew/CNET

El nuevo Ultra es más rápido que la versión 2018 —Roku asegura que las 100 apps más comunes se inician en promedio 17 por ciento más rápido, y las apps nuevas 20 por ciento más rápido aunque algunas mucho más rápido que eso. Fuera de eso, el Ultra mantiene todas sus caracterísitcas previas.

Todos los dispositivos Roku 4K cuentan con audio Dolby Atmos (no solo en Netflix) pero ninguno, ni siquiera el nuevo Ultra, cuentan con video Dolby Vision HDR, el cual sí está disponible con el Amazon Fire TV Stick 4K, de US$50, y el Apple TV 4K, de US$180. El Dolby Vision no es indispensable, pero la falta de él ayuda al Apple TV 4K a colocarse como el mejor streamer de gama alta en mi opinión.

El Roku LT, disponible solo en Walmar, no tiene los botones programables, la velicidad de inicio de apps ni el finder del control remoto. Es el Roku más barato con un puerto Ethernet, pero difícil de justificar sobre el Streaming Stick Plus. Este stick viene en dos versiones: el venerable modelo del 2017 que no ha cmabiado pero sigue siendo un favorito, y una nueva versión de venta exclusiva en Best Buy, que llega con una entrada tradicional de audífonos.

Sarah Tew/CNET

Roku le dio una nueva forma a la mini caja Express de US$30, un pco más curva. Asimismo, mejoró el encendido USB. La ventaja —no tener que conectar por separado el adaptador— es cuestionable. Así, muy parecido a la versión de 2017, esta es mi recomendación para los compradores con presupuesto ajustado.

Roku, por otro lado, abandonó una buena característica del Express Plus 2017: la salida an{aloga de video. En cambio, el Express Plus 2019, disponbible solo en Walmart, cuenta con el control de voz., con lo que reemplaza al Streaming Stick de 2017 (que desaparece) como el mejor Roku que no es 4K.

Los nuevos dispositivos Roku empezarán a llegar a tiendas en octubre.