Roku Channel estrena zona para niños y familia con pelis y programas gratis

Roku

El canal especial de Roku, conocido como Roku Channel se une a la larga lista de lugares para encontrar tiempo de pantalla apto para niños. Un nuevo mosaico en el canal, llamado Kids & Family, conduce a una colección de programas de televisión y películas, todos gratuitos y disponibles para ver de inmediato, sin necesidad de iniciar sesión.

Al igual que otro contenido gratuito en The Roku Channel, los programas para niños tienen anuncios. Roku dice que la carga de anuncios será ligera, solo un 40 por ciento de lo que ofrece la televisión tradicional, y que los anuncios se examinarán para que sean apropiados para niños. Uno de los socios iniciales de Roku Channel es Lego.

Roku es una de las plataformas de streaming más populares de EE.UU., y The Roku Channel sirve como hogar para contenido gratuito –y con publicidad– de una variedad de fuentes. Roku dice que el canal se encuentra entre los 5 mejores en su plataforma, y lo ha estado expandiendo para incluir noticias en vivo, suscripciones premium y más. Roku Channel podría incluso servir de modelo para una actualización futura del venerable sistema de menú principal de Roku.

Kids & Family no es una aplicación separada, como otras aplicaciones populares para niños como Disney Now, Nick Jr. y PBS Kids. En cambio, los niños (o padres) tendrán que hacer clic en la aplicación The Roku Channel y luego elegir la sección Kids & Family.

Una vez allí, verán más de 7,000 películas y episodios de más de 30 socios, incluidos All Spark, A Hasbro Company, DHX Media y Happy Kids TV, con programas y personajes como Bob the Builder, Care Bears, Leapfrog, Little Baby Bum, My Little Pony y Thomas & Friends. Sin embargo, el canal no incluirá ningún programa de PBS. El contenido se desglosa por personaje, grupo de edad y categoría.

Roku Channel también está agregando controles parentales para limitar lo que los niños pueden ver dentro del canal. Los padres pueden requerir un PIN para ver videos en The Roku Channel en función de la calificación del contenido.

La actualización Kids & Family de The Roku Channel está disponible a partir del lunes 19 de agosto en los streamers Roky y los televisores Roku, así como en algunos televisores Samsung, y también será accesible a través del navegador Web. Por ahora, la nueva sección Kids & Family no estará disponible en la aplicación Roku, por lo que no puede acceder a ella en teléfonos o tabletas.