Roku Channel ofrecerá contenido gratis en un solo canal

Roku

El mejor contenido gratuito de los dispositivos Roku pronto estará disponible en un solo lugar.

Roku Channel es un canal nuevo y gratuito que agregará contenido existente y nuevo sin costo en una sola aplicación. El canal homónimo ofrecerá películas de nuevos socios de Roku como MGM, Sony, Warner y Lionsgate, entremezclándolos con contenido gratuito de los canales existentes de Roku como FilmRise, OVGuide, Popcornflix, YuYu y Vidmark, entre otros.

"Estamos en nuestro mejor momento al ayudar a que el dólar familiar para entretenimiento alcance un poco más", dijo Matthew Anderson, director de marketing de Roku, a CNET. "No hay suscripciones, inicios de sesión o cargos, y todo está en un solo lugar".

El canal se centrará en películas, con títulos como Legally Blond, Up in the Air, Karate Kid y Ali, entre otros. Los títulos girarán desde dentro y fuera del canal y serán compatibles con anuncios, aunque Anderson insiste en que será una experiencia mejor que la televisión estándar. Los comerciales se limitarán a "la mitad de lo que hay en la televisión lineal", dice, y los anuncios serán "relevantes y no repetitivos".

Sin embargo, todo el contenido ahí disponible será licenciado, pues Roku dice no tener intención de embarcarse en contenidos originales en este momento.

El canal comenzará a estar disponible para los dueños de dispositivos de streaming Roku en EE.UU. a partir de hoy, y se extenderá a los demás clientes durante las próximas semanas.

Por separado, Roku anunció recientemente sus planes para hacer una oferta pública inicial de acciones estimada en US$100 millones.