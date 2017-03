La película Rogue One: A Star Wars Story llenó un bache de información que había en el historial de la Alianza Rebelde, erigiéndose no tanto en una precuela sino en un puente, en un filme situado en un costado de la trilogía original.

Sin embargo, los fanáticos de la saga seguramente reconocieron el final de la exitosa película de 2016, pues le dio completo significado al comienzo de Star Wars Episode IV: A New Hope (1977).

Ahora, cuando Rogue One será lanzada finalmente en formato digital y en Blu-ray el próximo viernes, 24 de marzo, el cineasta Barre Fong ha editado un video que enlaza las dos películas. El video une la secuencia final de Rogue One con el comienzo de A New Hope, como si se trata del mismo filme, con el foco en la amarga escena de confrontación entre la princesa Leia y Darth Vader.

El video deja en claro el nivel de detalle que Gareth Edwards, director de Rogue One, empleó para garantizar la continuidad entre dos rodajes filmados con 40 años de diferencia.

Un extraño efecto secundario de observar la secuencia completa es la aplastante caída en cuenta de que el universo de George Lucas conserva cierta estética camp propia de los años 70. Por ejemplo, ¿los rebeldes realmente necesitaban usar cascos tan increíblemente grandes?

Rogue One: A Star Wars Story estará disponible en versión digital de alta definición y en el servicio Disney Movies Anywhere el próximo viernes; y estará a la venta en Blu-ray, DVD y on-demand el 4 de abril.

Pero no esperes encontrar entonces un final feliz alternativo, ya que el mismo nunca fue filmado. Pero aquí puedes leer los planes de cómo pudo haber sido.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.