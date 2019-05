Mira el movimiento de Roger Federer que desafía las leyes físicas

Que Roger Federer es un de los mejores tenistas de todos los tiempos, nadie lo duda. ¿Pero es tan bueno como para desafiar a la ley de gravedad?

Este miércoles 22 de mayo se dio a conocer un video, en el que el jugador domina la pelota en un entrenamiento como si la raqueta fuera en realidad su propia mano.

El tuit de la cuenta @ReaccionesATP, la cual publica reacciones curiosas de los jugadores de tenis, se convirtió en viral. Al momento de escribir esta nota superaba los 21,500 retuits, 76,500 likes y 600 comentarios.

Las propias cuentas de noticias deportivas escribían sorprendidas por el gesto técnico del suizo, ganador de más de 20 títulos importantes. A continuación, algunas de las reacciones en Twitter:

