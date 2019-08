Starship

Starship Technologies lanzó un nuevo servicio a principios de este año para entregar abarrotes y alimentos en dos universidades estadounidenses utilizando robots autónomos. Y ahora planea hacer mucho más.

La startup con sede en San Francisco dijo el martes 20 de agosto que ampliará este servicio a 100 universidades en los próximos dos años, gracias a una infusión de US$40 millones en nuevos fondos. La expansión, que se centrará principalmente en EE.UU., comienza con la Universidad de Pittsburgh el martes. Llegarán a la Universidad de Purdue a principios de septiembre. George Mason University y la Northern Arizona University los adoptaron en enero y marzo, respectivamente.

"Habrá toda una generación de estudiantes que crecerán tocando sobre sus teléfonos cuando tienen hambre y un robot les traerá comida", dijo Lex Bayer, presidente ejecutivo de Starship, en una entrevista.

Starship es parte de la floreciente industria de robots de entrega, que ya ha atraído a los gigantes corporativos Amazon, Google y UPS, así como a una constelación de jugadores más pequeños, incluidos Postmates y Workhorse. Estas empresas ven la oportunidad de llevar a sus clientes cosas que necesitan mucho más rápido, de una manera más económica o con mucha más comodidad que las opciones de entrega que existen actualmente. Y en algunos casos podrían extender los tiempos de entrega a casi todas las horas del día. Sin embargo, estas compañías necesitarán desarrollar sus servicios en medio de las crecientes preocupaciones sobre cómo los robots y la automatización están haciéndose de trabajos que antes eran hechos por humanos.

Ben Fox Rubin/CNET

Amazon está ocupada trabajando en drones y robots para entregar bienes de consumo a sus clientes en apenas 15 minutos a través de su programa Prime Air y ya ha comenzado un programa piloto en Gran Bretaña. También desarrolló los robots autónomos Scout, que se parecen y funcionan de manera similar a los bots de Starship. Amazon ya está probando estas entregas en el estado de Washington. Mientras tanto, UPS se está enfocando en ayudar a los clientes comerciales a llevar drones los hospitales para acelerar la realización de pruebas de laboratorio.

Starship también ha encontrado un nicho en este nuevo mercado, diciendo que está viendo una gran demanda de los campus universitarios de sus robots chaparritos, de seis ruedas y alimentados por batería. Bayer explicó que las aplicaciones típicas de entrega de alimentos como Uber Eats o DoorDash no brindan tanta facilidad a las universidades, ya que generalmente hay poco estacionamiento disponible y los campus a menudo se sienten como laberintos para los extraños.

Si bien esas características dificultan a los trabajadores de reparto de carne y hueso, no les preocupan a los robots de Starship, que están precargados con mapas 3D detallados de los campus antes de que empiecen a deambular. Además, no necesitan estacionarse en ningún lado.

Los robots de Starship traen desayuno, refrigerios nocturnos, botanas y mucho más, permitiendo a los estudiantes comprar comida de restaurantes locales a través de su aplicación. Estos robots llevan pedidos a donde sea que los clientes estén en el campus por un cargo de US$1.99 por envío. El restaurante también paga a Starship por hacer cada entrega.

Starship generalmente usa de 25 a 50 robots por campus, y estos deambulan por ahí los siete días de la semana, llueva, truene o relampaguee, de 8 a.m. a 2 a.m. Bayer dijo que no desplazan los trabajos de los trabajadores, ya que las entregas a menudo no existen en los campus. Dijo que la compañía contrata trabajadores estudiantiles para mantener, monitorizar y recargar los robots.

UPS

Bayer dice que los bots están seguros en las aceras, conducen a 4 millas por hora y cargan con 10 cámaras, radares, sensores de ultrasonido y GPS, además de sofisticadas redes de visión por computadora y neuronales para procesar lo que ven. Estos bots ya completaron 100,000 entregas y recorrieron 300,000 millas, según Bayer.

A pesar de que los robots de Starship pesan solo 50 libras (unos 22 kilos), dijo que no se han reportado robos de los bots, ya que incluyen alarmas y son monitorizaods por seres humanos. Además, la carga útil de comida de un bot permanece encerrada dentro hasta que un estudiante la abre usando la aplicación.

Al igual que casi cualquier ejecutivo de tecnología, Bayer no se contenta con hacer que el robot de Starship sea omnipresente en los campus universitarios a lo largo y ancho de EE.UU. Su compañía ya ha comenzado las entregas de paquetes en algunos barrios y las entregas de piezas en campus empresariales e industriales.

"Nuestro modelo y visión es mover todo lo que se pueda por barrios y ciudades", dijo Bayer.