Ecovacs

Ecovacs tiene un nuevo robot para limpiar ventanas. Se llama Winbot X y no necesita estar conectado a la electricidad para funcionar. La ventaja es que no tiene cables donde enredarse, además de que el hecho de no tener que estar conectado le da mayor rango y flexibilidad. Eso es sin duda una ventaja frente a otros modelos del Winbot.

Ecovacs ofrece varios limpiadores automáticos para ventanas. Sin embargo, el Winbot X es el primero que funciona con una carga de batería que dura un ciclo de limpieza completo. Otras máquinas, como la Winbot 950 y la Winbot 850, pueden usar una batería interna también. Pero esas pilas ofrecen solamente 15 minutos extras de desempeño y sirven solamente para emergencias.

Para seguridad, el robot tiene un cordón especial que se pega al vidrio y que se retrae cuando el robot pierde su succión o se desprende repentinamente de la ventana.

Ecovacs no ha dado el precio de la Winbot X y tampoco a dicho cuándo llegará al mercado, pero se espera que sea a mediados de 2018, comenzando en Australia.

Te contamos las 12 dudas que esperamos desvelar este año en la feria de tecnología CES 2018:

CES 2018: La cobertura completa de CNET en Español desde la feria tecnológica de Las Vegas.