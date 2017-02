Este robot salta obstáculos como un patinador profesional

​

Los robots creados por la empresa Boston Dynamics son los más parecidos a estrellas de la cultura pop. Su modelo Spot apareció incluso en un episodio de la serie Silicon Valley en abril de 2016.

Su popularidad estriba, en parte, en la agilidad y equilibrio que tienen para moverse por superficies irregulares e inestables y ése es el principal gancho de Handle, el nuevo robot presentado esta semana por la compañía (video arriba).

Según la página Web The Next Web, Handle puede saltar hasta 1.2 metros de altura, superando obstáculos fácilmente a toda velocidad. También puede levantar 45 kilogramos de peso. No en balde, The Next Web lo describió como la versión robótica de un "atleta de élite".

Handle mide 1.9 metros de altura y se desplaza en dos ruedas, como si fuera un patinador. Puede desplazarse a 14.5 kilómetros por hora y cuenta con 10 articulaciones motrices.

El video de Boston Dynamics muestra a Handle dando giros de 360 grados, levantando cajas y saltando obstáculos sin caerse. Hay escenas en exteriores, además, en las que el robot se desciende sin dificultad una cuesta húmeda y cubierta de nieve.

Fundada en 1992 por el ingeniero Marc Raibert, Boston Dynamics se especializa en la construcción de robots y fue adquirida por Google en 2013.

Otro dato curioso es el diseño, que se distancia de las estructuras antopomórficas de otros robots, como el Atlas, que semeja a un humano; o el Spot, que luce como un ciervo.

Handle está en línea con robots más utilitarios vistos en líneas de montaje o en distribución de productos dentro de un almacén.

