Robo de datos de servicio de ADN afecta a 92 millones de usuarios

El robo de datos es grave pero es aun más preocupante cuando ocurre en plataformas que tienen acceso a datos supersensibles, como tu ADN.

El lunes, MyHeritage, una plataforma que ofrece análisis de ADN y servicios genealógicos, se enteró de que sus sistemas fueron vulnerados, después de que un investigador en seguridad reportó haber encontrado un archivo que contenía las direcciones de correo electrónico y los hash de contraseñas en un servidor privado.

La empresa dijo que no guarda las contraseñas de los usuarios, y que en lugar de ello guarda un hash de una sola vía de las contraseñas. "Esto significa que cualquiera que obtenga acceso a los hash de las contraseñas no tienen las contraseñas reales", dijo la empresa.

El investigador de seguridad, que MyHeritage no identificó, reportó que el servidor no contenía ningún otro dato relacionado a la empresa. La compañía dijo que no existe evidencia de que los datos fueron utilizados de manera inapropiada. Desde el día en que se perpetuó el robo de datos, dijo MyHeritage, "no hemos visto ninguna actividad de que ninguna de las cuentas de MyHeritage fueron afectadas".

MyHeritage dice que cree que el robo estuvo limitado a los correos electrónicos, y que no tiene razón para creer que ningún otro sistema fue afectado. La información de tarjetas de crédito no está almacenada en MyHeritage, según la empresa.

En cuanto a los datos de ADN y genealógicos, MyHeritage dice que la información está almacenada en sistemas distintos de donde se guardan los correos electrónicos.

MyHeritage recomienda a los usuarios cambiar sus contraseñas y que deben aprovechar la autenticación de dos factores que la empresa planea lanzar pronto.

Con la colaboración de Suan Pineda.