Es oficial: Robert Pattinson es el nuevo Batman y en Twitter se armó la grande

Fadel Senna/Getty Images

Es oficial. Robert Pattinson interpretará a Batman.

Warner Bros. y el actor de Twilight firmaron un acuerdo para que se ponga la capa del superhéroe en la próxima película The Batman, de acuerdo con Variety.

La nueva cinta está basada en el personaje de DC y será dirigida por Matt Reeves (Cloverfield, War of the Planet of the Apes) y se espera que se estrene el 25 de junio de 2021. La preproducción arranca este verano.

Rumores de que el actor británico iba a encarnar a Batman surgieron a principios de mayo. Pattinson asume el rol de Ben Affleck, quien interpretó al personaje en las cintas Batman vs Superman: Dawn of Justice y Justice League.

Warner Bros. y el publicista de Pattinson no han respondido a una solicitud de comentario.

En Twitter la noticia ha generado controversia. Algunos ven al intérprete de 33 años como aquel joven de la edulcorada saga Twilight, pero otros recuerdan que en los últimos años ha tomado muchos riesgos y ha salido bien librado en películas como High Life, Map to The Stars y Good Time.

Estas son algunas de las reacciones en Twitter después de oficializarse la contratación:

¿Se parecen?

🦇 ¿Hay alguien que siga sin ver a Robert Pattinson como Bruce Wayne? pic.twitter.com/7u9G16FrLt — Geek Zone 🕷 (@TheGeek_Zone) May 26, 2019

Robert Pattinson ES Batman, y ya nada va a cambiar como pienso. pic.twitter.com/OhgtOSrfDR — leslie's_cute_ (@rxseclrdgirl) May 23, 2019

La quijada perfecta

Robert Pattinson TIENE que ser Batman. Cacha esa quijada hermano es casi un ángulo de 90 grados. pic.twitter.com/Z30qWx6gJL — Tía Puali 👩🏻‍🚀💫🌟 (@tiapuali) May 31, 2019

Para creer

Hay tres razones por las que confío en que #RobertPattinson puede hacer a un buen #Batman: Maps to the Stars (Cronenberg, 2014), Life (Corbijn, 2015) y, sobre todo, Good Time (Safdie brothers, 2017), una de mis 10 películas favoritas de hace dos años. pic.twitter.com/utLnQHBiWp — Emmanuel Páez (@EmmanuellePaez) May 31, 2019

Que se indignen

yo llegando a ver las películas de Batman protagonizadas por Robert Pattinson nada más para ver a los machitos indignados pic.twitter.com/8bXEyK90ZM — maría🌈 (@skatxtough) May 31, 2019

Ya fue

Apenas acaban de anunciar a Robert Pattinson y Batman ya valió madres. pic.twitter.com/jTaAJn51Rm — Pendejos del Tuiter (@Pendejosdeltuit) May 23, 2019

Solo hay uno

Pueden elegir a Robert Pattinson como Batman mil veces pero no logrará superar nunca a mi amado Christian Bale como el Caballero de la noche 😎 pic.twitter.com/5pupPxxhvj — Florencia 🧚🏻‍♀️ (@sonikka86) May 31, 2019

Por ahí viene

Mejor no alborotemos el pasado