Robert Downey Jr. da esperanzas a los fans sobre el regreso de Iron Man

Marvel Studios

La película Avengers: Endgame (2019) dejó a muchos fanáticos de Marvel llorando la pérdida de Iron Man/Tony Stark. Pero en la tierra de los superhéroes, las resurrecciones suceden a menudo. El actor Robert Downey Jr., quien interpretó a Iron Man, le contó a Extra el jueves que nunca se sabe, y que es posible que él regrese como el célebre personaje.

"Sí, cualquier cosa podría pasar", dijo Downey casualmente, mientras su esposa Susan apuntaba correctamente que ese comentario generaría titulares.

Pero Downey profundizó en el tema para minimizar la posibilidad, por lo menos por ahora.

"En lo que a mí respecta, colgué mis pistolas y soy bueno en dejar ir las cosas", añadió Downey. "También pienso que Marvel está en este viaje ahora y están probando muchas otras cosas, y me emociona por ellos ver cómo sale todo Es difícil de proyectar".

En noviembre de 2019, el actor Jeff Goldblum afirmó que Downey aportaría la voz de Iron Man para la serie animada de Disney Plus What If...? Algunos reportes posteriores plantearon que Goldblum se había equivocado y que Downey no participará en ese show, que no se estrena hasta 2021.

La próxima película de Downey es Dolittle, una fantasía de aventuras basada en el personaje de la literatura infantil Doctor Dolittle, quien puede hablar con los animales. Dolittle se estrena el 17 de enero en cines.