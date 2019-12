El personaje más tierno de 'The Rise of Skywalker' enloquece a Twitter

Si no sabes quién es Babu Frik y te molestan los spoilers, es el momento de abandonar esta nota y comprar tu entrada de Star Wars: The Rise of Skywalker.

Si sigues leyendo esta línea, es porque estás dispuesto a conocer al personaje más querido, según muchos tuiteros, de la novena entrega de la saga Star Wars.

Pero la verdad es que Disney ya nos había hablado de este diminuto fabricante de androides. El 2 de octubre de este año, StarWars.com publicó quién era y qué hacía este personaje: "Trabaja entre los comerciantes de especias de Kijimi y puede reprogramar o modificar literalmente a cualquier androide; sin importarle las medidas de seguridad que protegen sus sistemas".

Aunque no aparece en muchas escenas, este hacker se ganó el corazón de todos los espectadores gracias a su peculiar risa, que realmente es propiedad de Shirley Henderson, una actriz de 54 años de edad, conocida como la voz de Myrtle "la Llorona" en Harry Potter. También interpretó a Gail en Trainspotting y Jude en la serie de películas de Bridget Jones.

En Internet, Babu Frik es comparado con Baby Yoda. De hecho, el New York Post asegura que es más lindo que el alienígena verde. Revisemos lo que los tuiteros dicen del mejor amigo de C-3PO:

Presentamos al personaje

Spoiler alert⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

⚠️

Les presento a Babu Frik, el amigo más antiguo de C-3PO #TheRiseOfSkywalker pic.twitter.com/SDUs2DL7CK — anto (@dressanto) December 20, 2019

El mejor

Saluden al mejor personaje de #StarWarsTheRiseofSkywalker Babu Frik pic.twitter.com/DTXgEDEnB2 — ✝️ᴇʟ ᴀɴsɪᴏsᴏ ᴍᴏʀᴀʟᴇs✝️ (@ItsACarl) December 19, 2019

Pasado vs. presente

Baby Yoda es mi pasado,

Babu Frik es mi presente.#TheRiseOfSkywalker — Lorena. (@lorenicar) December 19, 2019

El crossover perfecto

Ahora quiero una pelicula de Baby Yoda con Babu Frik — Chulo sin H (@jaqemate) December 20, 2019

Apenas 30 segundos

Cuando lo mejor de #StarWarsTheRiseofSkywalker son los 30 segundos del informático... 😥☹️ (Babu Frik) pic.twitter.com/pYXofHZxyv — charlie (@caperonce) December 20, 2019

¿Y la versión para jugar?

Necesito que salga un babu frik en lego pic.twitter.com/PPlRt5hEEG — Francisco Pulido (@Puliddo) December 19, 2019

Amado

Pueden decir lo que quieran de #StarWarsElAscensoDeSkywalker (que, como siempre, muchos fans la odiarán: yo no) ;pero, Babu Frik es hermoso. AMÉ su participación ♥#StarWarsTheRiseofSkywalker pic.twitter.com/z3xXyjs058 — Cristian #SaveTheOA (@6Omen9) December 19, 2019

El compañero que todos queremos y necesitamos