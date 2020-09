Captura de pantalla por Juan Garzón / CNET

Amazon da un paso más para poder meterse en todo tipo vehículos con su Ring Car Cam, una cámara para el tablero (dash cam) presentada el 24 de septiembre, junto con Ring Car Alarm y Ring Car Connect.

Estos tres productos son los primeros de Ring, empresa de Amazon, enfocada en el sector automotriz; sin embargo, pero no es la primera incursión del gigante tecnológico al mundo automotriz por Amazon llevó a Alexa a todo vehículo hace dos años, cuando presentó Echo Auto.

La función de Ring Car Cam, por supuesto, es totalmente diferente al Echo Auto, más allá de la asistencia básica que ofrece Amazon Alexa.

Ring Car Cam es una dash cam compuesta de dos cámaras que graban lo que está en la carretera, al igual que lo que pasa al interior de la cabina donde está el conductor. En caso de accidente, un sistema de emergencia se activa para realizar una llamada al centro de asistencia para verificar que el conductor está bien. Si el conductor contesta que está bien no pasa nada, pero si no responde el servicio de emergencia intentará llamar al conductor a su celular y si no tiene suerte, enviará ayuda.

Captura de pantalla por Juan Garzon / CNET

De manera similar, si alguien te choca, la Ring Car Cam lo detecta y envía la grabación a la nube para que puedas tener fácil acceso. La Ring Car Cam tiene sensores que pueden detectar, estando estacionado, choques o sonidos muy fuertes para notificarte al celular y que puedas ver lo sucedido y/o decidir hacer sonar la alarma.

Algo curioso que Amazon ha integrado en Ring Car Cam es que cuenta con un modo de detención o Traffic Stop, mediante el cual puede grabar la interacción que tienes con un policía en caso de que te detengan. Al detener el vehículo, el conductor le puede decir a Alexa con un comando de voz que comience a grabar video y audio que se guardará en la nube automáticamente. Además, este modo ofrece la capacidad de notificar automáticamente a los contactos de emergencia preseleccionados.

La idea de Ring Car Cam, al igual que Ring Car Connect y Ring Car Alarm, es que se conecten entre sí, todos los productos Ring, para ofrecer un sistema de seguridad más robusto.

Amazon también presentó el 24 de septiembre la cámara voladora Ring Always Home Cam, la Ring Car Alarm, Ring Car Connect, Fire TV Stick, Fire TV Stick Lite, nuevas Echo y un servicio de videojuegos por Internet llamado Luna.

Precio y disponibilidad

El precio de la Ring Car Cam es de US$199 y requiere de una suscripción de plan celular para poder almacenar videos en la nube y tener la conectividad necesaria para disfrutar de todas sus funciones.

La Ring Car Cam estará disponible en 2021.