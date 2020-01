El app de Ring en Android está enviando datos de usuarios a terceros: EFF

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Un grupo de servicios y compañías de Internet, incluyendo Facebook, está recibiendo información de usuarios que utilizan la aplicación para Android de las cámaras de vigilancia Ring, de acuerdo con una investigación de la Fundación Frontera Electrónica (EFF por sus siglas en inglés).

Facebook, Branch, AppsFlyer y Mixpanel son las empresas que están recibiendo información a través de una conexión segura (HTTPS), según la investigación. Los datos que están recibiendo varían dependiendo el servicio, pero en general obtienen información como nombres, números únicos de identificación, usos del app, husos horarios, direcciones IP y preferencias del idioma. La versión probada por la EFF es la 3.21.1 del app para Android.

Facebook, según la investigación, recibe una alerta cuando el app es abierto para luego obtener información como huso horario, modelo del dispositivo, resolución de pantalla, un identificador y otros datos. Esta información es enviada a Facebook incluso si no tienes una cuenta de la red social. Branch, descrita como una plataforma de enlace, recibe información similar a la obtenida por Facebook. AppsFlyer, una empresa enfocada en el Big Data, recibe datos sobre todo de los sensores en el dispositivo como el acelerómetro y giroscopio.

Mixpanel, sin embargo, es la empresa que recibe la mayor cantidad de datos de los usuarios. Nombres completos, dirección de correo, sistema operativo y modelo del dispositivo, el estado de Bluetooth y el número de dispositivos Ring en una misma cuenta es todo lo que recibe Mixpanel, una empresa dedicada al análisis de mercado.

Una quinta empresa, Crashalytics, también recibe información. EFF aún no ha determinado todos los datos que recibe esta empresa, pero destaca que se trata de una compañía que lleva registros de las ocasiones que una aplicación tiene fallos. Crashalytics es filial de Google.

Ring dijo al sitio de tecnología The Next Web que el envío de información a terceros es algo acostumbrado en la industria y se hace para la mejora de sus servicios. "Ring se asegura de que el uso de esta información está limitada a propósitos apropiados como hacer servicios para nosotros y no para otros", dijo un representante al sitio.

La EFF destaca que esta práctica de Ring viola la confianza de la relación entre cliente y vendedor, pues empresas ajenas a Ring están obteniendo la información del usuario. "Esta información es dada a terceros que son mencionados brevemente, enterrados en páginas internas que los usuarios no verán, o no mencionados en lo absoluto".

Ring, una empresa filial de Amazon, se ha visto envuelta en varios escándalos de seguridad. La empresa sufrió una filtración de datos de usuarios y enfrentó el escrutinio del gobierno de EE.UU., además de haber sido criticada por su relación con las agencias policiales en el país.