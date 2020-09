A Ridley Scott no le hizo gracia la parodia de Fortnite a su comercial de Apple

Apple y Epic Games están enfrascados en una batalla legal por dinero, en la que el director de Alien y Blade Runner, Ridley Scott, salió raspado como daño colateral.

Primero Epic se saltó las reglas del App Store haciendo cobros directos si pagar la comisión que debía a Apple, el gigante Cupertino respondió sacando el app de Fortnite de su tienda de aplicaciones. Entonces, Epic empezó una campaña en contra de Apple y empezaron a llover las demandas hasta que el pasado viernes 28 de agosto, Apple eliminó la cuenta de desarrollador de Epic del App Store, lo que le impide poder actualizar el popular juego Fortnite en iPhones y iPads.

Sin embargo, cuando Epic empezó una campaña en contra de Apple dio a conocer un video, el 13 de agosto, en el que hacía una parodia del famoso comercial de Apple de 1984, que fue dirigido por Ridley Scott.

El comercial original es una alusión a la famosa novela 1984, de George Orwell. Entonces, Apple aparecía como el promotor de una revolución con la llegada de la computadora personal Macintosh. El "enemigo" en ese momento era IBM, empresa que tenía el monopolio del mercado. Lo puedes ver a continuación.

La parodia de Epic Games, llamada "Nineteen Eighty-Fortnite", muestra a la compañía de la manzana como un tirano y en el mensaje se invita a los usuarios a unirse "a la pelea para impedir que 2020 se convierta en 1984″. La heroína de este comercial es uno de los personajes del videojuego Fortnite.

A propósito de este duelo entre empresas, el sitio Web IGN le preguntó a Scott si había visto la nueva versión del comercial que dirigió y el entrevistado respondió: "Seguro que sí (vi el comercial) y les escribí porque, por un lado, me pueden felicitar por el hecho de que copiaron (mi comercial) plano por plano", dice Scott. "Pero lástima que el mensaje sea tan ordinario cuando podrían haber estado hablando de democracia o cosas más poderosas ... Y no lo usaron. Creo que la animación fue excelente, la idea fue excelente, el mensaje fue 'ehh'".

De acuerdo con el sitio web Polygon, esta no será la última vez que tendremos noticias del polémico comercial: "En la audiencia inicial del caso, el comercial de "Nineteen Eighty-Fortnite" ya apareció varias veces, por lo que es probable que esta no sea la última vez que escuchemos sobre la parodia de Epic, le guste o no a Ridley Scott".