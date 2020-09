Mira cómo Ryan Reynolds consiguió que Rick Moranis regresara a la pantalla

El actor Ryan Reynolds (Deadpool) consiguió lo que ningún otro director de cine pudo en las últimas dos décadas: convencer a a Rick Moranis (Honey, I Shrunk the Kids) que apareciera de nuevo frente a las cámaras.

En un comercial estrenado este 9 de septiembre que anuncia el plan ilimitado de la operadora inalámbrica Mint Mobile, Reynolds le da la bienvenida a Moranis. "Es difícil creer que Mint Mobile haya pasado tanto tiempo sin un plan ilimitado, así que, para presentarlo, hemos traído a un actor qu eno vemos hace mucho tiempo también: Rick Moranis", dice Reynolds en el comercial. Inmediatamente entra su colega en escena.

"Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que diga algo sobre Mint?", pregunta Moranis y luego añade: "Realmente tengo que conseguir un teléfono". Ante las preguntas, Reynolds admite que simplemente lo trajo de regreso porque es "un gran admirador". Finalmente, ambos actores comparten una mirada incómoda y Moranis sale de cuadro.

Reynolds, que es dueño de Mint Mobile, presentó el video en sus redes sociales, presumiendo de su logro —haber conseguido a Moranis— y resaltando tal proeza conseguida en un año bastante difícil.

Today @Mintmobile is launching unlimited for just $30 AND bringing back Rick Moranis. Suck it, 2020. pic.twitter.com/N1sl7mYchF — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 9, 2020

Aunque ha aparecido en algunos proyectos de televisión y prestó su voz para un par de películas animadas de Disney, Moranis ha estado alejado de la actuación en los pasados 23 años, tras la muerte de su esposa Anne en 1997, quien padeción cáncer de mama.

Moranis rechazó un cameo en la película Ghostbusters de Paul Feig de 2016 y no aparecerá en la próxima secuela, Ghostbusters: Afterlife, en la que sí estará la mayoría del elenco principal de la saga: Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver y Annie Potts.

En Twitter, el escritor Jay K. Cagatay escribió: "No puedo creer que @MintMobile hiciera lo que Reitman y Aykroyd no pudieron", refiriéndose a la decisión de Moranis de no querer repetir su papel de Louis Tully en Ghostbusters: Afterlife. Reynolds respondió: "Honestamente, cuando dijo que sí [para el comercial], lloré".

Captura de pantalla por Jován Pulgarín/CNET

En realidad, Moranis ha hecho contadas apariciones y por pocos minutos en televisión: en 2020 se le vio en un episodio de Prop Culture, una serie de Disney Plus en la que se que cuenta la historia y los inicios de algunos de los títulos más conocidos de la productora. Antes de eso, Moranis hizo un cameo en otra serie, The Goldberg (2018), y apareció en el especial del programa canadiense de SCTV de 2007, Bob & Doug McKenzie's Two-Four Anniversary.

El último papel importante de Moranis, que estuvo al frente de proyectos exitosos como The Flintstones y Spaceballs y Parenthood, fue en 1997, una secuela directa al video de Honey, We Shrunk Ourselves. Sin embargo, según varios informes, se está montando un regreso de esta última franquicia y Moranis sí está involucrado en el proyecto.

Reproduciendo: Mira esto: Stanley Tucci y Daveed Diggs nos hablan de su nueva serie...