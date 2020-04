Rick and Morty 4: Nuevos episodios ya tienen tráiler y fecha de estreno

Solo son cinco episodios pero los fanáticos de la serie animada Rick and Morty han esperado con ansias estos nuevos capítulos que completan la cuarta temporada del show. El canal Adult Swim compartió el martes, 31 de marzo, el primer tráiler de esta segunda parte de la temporada 4 y confirmó su lanzamiento el próximo 3 de mayo.

Es un avance frenético y lleno de acción, que transcurre al ritmo de la canción The Boys Are Back in Town y revela que algunos personajes de anteriores temporadas están de vuelta. Adult Swim sorprendió a los fanáticos el lunes, 30 de marzo, con un miniepisodio de Rick and Morty difundido en YouTube.

La segunda parte de la temporada 4 de Rick and Morty se estrena el 3 de mayo, a las 11:30 p.m. EST/PST en el canal Adult Swim.