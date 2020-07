Rick and Morty lanza miniepisodio y revela imágenes de la temporada 5

Adult Swim

Si eres de los fanáticos de Rick and Morty que extraña ver más episodios de esta popular serie animada, los miniepisodios son una buena opción para disfrutar de sus personajes vistos a través de otro estilo de animación. En marzo fue emitido Samurai & Shogun y ahora le tocó el turno al corto animado Rick and Morty vs. Genocider, lanzado el domingo 26 de julio.

Este miniepisodio está hecho en el estilo anime, pues su creador en el director Takashi Sano, quien ambientó la historia en Tokio, Japón.

La temporada 4 de Rick and Morty recién concluyó el 31 de mayo de 2020 en el canal Adult Swim, pero Adult Swim ya mostró las primeras imágenes de los nuevos episodios en el panel del canal en la Comic-Con virtual de San Diego 2020.

El video muestra a Morty llevando a un Rick herido, un escape a través de un portal —no sería Rick and Morty sin una escena así— Morty confesándole sus sentimientos a Jessica.

La temporada 5 de Rick and Morty todavía no tiene fecha de lanzamiento en Adult Swim.