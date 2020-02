Rick and Morty: Estas donas de Krispy Kreme tienen sabor a Pickle Rick

Captura de pantalla por Erin Carson/CNET

Olvídate de la salsa Szechuan. Krispy Kreme lanzará una dona inspirada en la serie animada Rick and Morty junto con un batido de frutas.

El próximo mes, los clientes en Australia de la cadena Krispy Kreme podrán comprar una dona Pickle Rick, una dona con masa de galleta Simple Rick, una dona Strawberry Smiggles y un batido Fleeb Juice, publicó la compañía en Instagram el lunes 17 de febrero. Esperemos que este pastel inspirado en el personaje de Pickle Rick no sepa demasiado a eneldo.

Este no es primer producto alimenticio inspirado en Rick and Morty. Pringles lanzó unas papas fritas Pickle Rick en diciembre. Los fanáticos también han mostrado un interés particular por la salsa Szechuan de McDonald's y se molestaron en 2018 cuando no pudieron comprar esta salsa promovida en un episodio de la serie debido a las cantidades limitadas de la cadena de comida rápida.

La cuarta temporada de Rick and Morty está actualmente disponible en Cartoon Network.