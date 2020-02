Entrevista con Rian Johnson: Knives Out o la reinterpretación de Agatha Christie

Lionsgate

Es posible que echaras un poco de menos a Rian Johnson detrás de las cámaras y la escritura del guión de Star Wars: The Rise of the Skywalker. Sobre todo después de su aclamado trabajo como guionista y director en The Last Jedi. Pero por suerte, Johnson no estuvo precisamente ocioso en 2019. A él le debemos la divertida y cargada de misterio Knives Out (Puñales por la espalda, Entre navajas y misterio). Además de lograr éxito en la taquilla y buenas críticas, Knives Out se hizo con una nominación al Oscar al mejor guión original. La cinta tiene un reparto cargado de estrellas como Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Christopher Plummer y Toni Colette y cuenta con nombres no tan consagrados como los de LaKeith Stanfield y Ana de Armas.

La película se centra en la familia Thrombey después de que el patriarca y escritor de novelas de misterio, Harlan (Plummer), muere en condiciones misteriosas y un famoso detective privado, Benoit Blanc (Craig), se encarga de la investigación del caso. Ni qué decir tiene que nada es lo que parece.

Coincidiendo con el lanzamiento en 4K Ultra HD, Blu-ray y DVD de Knives Out conversamos con Johnson sobre novelas de misterio, Agatha Christie y esa secuela que ya está escribiendo con las nuevas aventuras de su detective Benoit Blanc.

¿Eres muy fan de las historias de misterio?

Sí, desde niño. Empecé a leer Agatha Christie de muy pequeño y he seguido haciéndolo toda mi vida. Todavía releo sus novelas. Sus libros son los que han tenido un impacto más grande para mí en este género. Me encanta su detective Hercule Poirot. Es mi favorito. Me gustan las películas que se hicieron de sus libros en los setenta y ochenta, sobre todo las de Peter Ustinov como Poirot, Death on the Nile y Evil Under the Sun. Son películas con repartos llenos de estrellas e increíblemente divertidas. Sin llegar a ser comedias, eran buenas historias de misterio. Ese era mi objetivo con Knives Out: hacer una película que toda la familia pudiera ver y disfrutar.

¿Qué te pareció el Murder on the Orient Express de Kenneth Branagh de hace un par de años?

Me encantó. Soy un adicto a las historias de misterio. Lo miro todo (risas). Me pareció que Branagh hacía un gran trabajo interpretando a Poirot. Consiguió capturar un poco de su tontería, sin llegar a hacerlo tonto. Además es un libro difícil de adaptar. Incluso la película (del mismo título) con Albert Finney (de 1974) es muy claustrofóbica. Es una adaptación difícil.

Un poco me pareció que Knives Out era como una versión de lo que podría ser una adaptación de una novela de Christie, si estuviera ambientada en Estados Unidos en la actualidad y con un detective como Benoit Blanc, que nos recuerda a Poirot...

Me gustaba la idea de tener un nombre como Poirot que los americanos podrían pronunciar mal. Me pareció que era algo con lo que divertirse. (Benoit Blanc) tiene un acento sureño, un poco basado en el acento de Misisipi. Al haber ambientado esta historia en Nueva Inglaterra eso hace que sea un poco como un pez fuera del agua, es un acento que alguna gente desprecia.

¿Cuál crees que ha sido el secreto o el ingrediente mágico de Knives Out?

(Al escribirla) estaba pensando en esas películas de Agatha Christie que me crié viendo. Son lo más divertido que puedes ver en el cine. Y no son una parodia de las historias de misterio. Es una manera genuina de contar una buena historia de misterio en el contexto de pasarlo también muy bien al hacerlo. Es algo que me gustaría que hicieran más las historias de misterio contemporáneas. Entiendo que lidian con asesinatos, pero tengo la sensación que en los libros de Agatha Christie siempre ha habido sentido del humor.

Una de las cosas que más me gustó de Knives Out fue el hecho de saber quién era responsable por la muerte de Harlan Thrombey a media película...

Esa fue mi primera idea para esta historia. La idea estructural de tener como un episodio de [la serie] Columbo y tener esa pieza con la que consigues que el espectador esté con la persona que sabe que es responsable del asesinato. Y he de decir que Agatha Christie hizo muchos libros en los que halló soluciones poco tradicionales. Si piensas en The ABC Murders o The Murder of Roger Ackroyd o incluso la estructura de And Then There Was None no le asustaba romper el molde y hacer cosas más allá de la media docena de sospechosos en una mansión. Un poco pensé que la mejor manera de honrar su legado era hacer algo completamente diferente. Me pareció que esto sería lo que ella estaría haciendo hoy.

Hay una fuerte tradición en televisión de este tipo de historias de misterio, con cosas como Murder She Wrote y hasta Bones. Pero en 50 minutos es más difícil desarrollar bien un caso...

No sé. En cierto sentido sí. En una serie tienes al mismo detective y lo ves cada semana. Tienes una trama más larga para ir construyendo el personaje. La audiencia tiene más tiempo para conocerlo. Con algo como Knives Out, tenía dos horas y la audiencia iba a ver la película una vez, con suerte. Tuve que establecer el personaje dentro de ese límite temporal. Es cierto que en una serie pueden cerrar un caso en un episodio de una hora y en una película tienes más tiempo. Pero yo estaba pensando en términos de novelas de misterio. Tratar de meter toda la profundidad de una novela de misterio en dos horas es muy difícil. Pero quería hacer una película porque en realidad no se hacen muchas películas de este tipo hoy en día. Y siempre me pareció que si a mí me gustaba ver este tipo de películas, iba a haber otra gente que iría al cine a ver algo así.

¿Qué me puedes contar de la secuela de Knives Out? ¿Está siendo difícil escribirla?

Es difícil, sí (risas). Pero también divertido. No pienso en ella como una secuela sino como en otra historia de misterio con Benoit Blanc. Y eso es algo que abre muchas posibilidades. Puede ser cualquier cosa. Hay tantos recursos en el género y diferentes tipos de historia. Poder usar ese personaje para explorar otra localización y tener un reparto completamente diferente y una nueva historia no es tanto un problema de: ¡Necesito una nueva idea! Es más bien un reto porque hay tantas posibilidades y tengo que escoger.

¿Qué tipo de lector de novelas de misterio eres? Yo cuando llevo medio libro leído siempre acabo leyendo el final para saber quién es el asesino y entonces puedo disfrutar del resto del libro tranquila. ¿Haces lo mismo?

¡No! Me gusta el misterio más que la solución. Mi parte favorita de toda historia de misterio son siempre las 30 primeras páginas en las que parece un crimen imposible y no sabes cómo lo han cometido. Siempre es un poco decepcionante saber cuál es la solución. Por eso me gustan tanto las películas de David Lynch (risas) porque presentan misterios sin soluciones. En Knives Out doy una solución al final pero por la forma en la que está estructurada la película, la solución no es el final satisfactorio. El final satisfactorio es el final de la historia de Marta (Ana de Armas) y cómo termina en relación con la familia. Para mí la respuesta sobre quién ha cometido el crimen nunca es lo suficientemente satisfactoria como para llevar el peso de toda la película. Necesitas otro elemento que haga que puedas salir del cine con una sonrisa.

