Rian Johnson dirigió un comercial para el evento Pokémon Go Fest

Captura de pantalla por Gonzalo Jiménez/CNET

El director de Star Wars: The Last Jedi (2017) y Knives Out (2019), Rian Johnson, dirigió un aviso comercial de 30 segundos del Pokémon Go Fest 2020, evento virtual del popular videojuego de realidad aumentada que se realizará el 25 y 26 de julio de 2020.

El comercial se titulada Look Closer (Mira más de cerca) y rinde tributo al cuarto aniversario del lanzamiento del juego Pokémon Go, desarrollado por la empresa Niantic para The Pokémon Company.

"Pokémon Go me ha mantenido en contacto de forma remota con mis amigos, pues he practicado el distanciamiento social estos meses recientes", explicó Johnson en el comunicado de Niantic. "Fue una nueva experiencia para mí dirigir en forma remota una producción, disfruté este proceso colaborativo y creo que logramos un comercial divertido y optimista para que los fanáticos lo disfruten", añadió el director.

En el mismo comunicado de Niantic, Veronica Saron, gerente de mercadeo de producto de Pokémon Go, explicó que Johnson dirigió desde Los Ángeles, California, a un elenco y equipo de producción en Nueva Zelanda.

Desde su lanzamiento en 2016 y a la fecha de agosto de 2019, Pokémon Go había superado los 1,000 millones de descargas.