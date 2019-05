Revelado el papel secreto de Katherine Langford en Avengers Endgame: reporte

Beth Dubber/Netflix

En octubre de 2018, la página Web The Wrap publicó que la actriz Katherine Langford —la estrella de la serie de Netflix 13 Reasons Why— había sido contratada para un pequeño papel en Avengers: Endgame. Sin embargo, Marvel mantuvo en secreto el nombre del personaje que interpretaría. Muchos se sorprendieron al ver la película y no encontrar el rostro de la joven actriz. ¿Desapareció con el chasquido de Thanos? ¿En algo fallaron los Avengers al no traerla de vuelta?

Pues finalmente los hermanos Joe y Anthony Russo, directores de Avengers: Endgame, revelaron en el podcast Happy Sad Confused de MTV la identidad del personaje interpretado por Langford y confirmaron que la escena en la que aparecía la actriz fue eliminada y no quedó en el montaje final.

Los fanáticos elaboraron teorías sobre a quién interpretaba Langford en Avengers: Endgame. ¿Sería Kate Bishop, la nueva Hawkeye en sustitución de Clint Barton, convertido ahora en Ronin? ¿Una versión adulta de la hija de Scott Lang/Ant-Man?

Según The Hollywood Reporter, la estrella de 13 Reasons Why fue contratada para interpretar a Morgan Stark, en la versión adulta de la hija de Tony Stark. Sí, la autora de una de las frases más recordadas de la película: I Love 3,000.

Pero la escena en la que participó fue considerada "confusa" por los espectadores, en unas funciones privadas de prueba que Disney organizó para medir la receptividad del filme antes de su estreno, de acuerdo a la nota que publicó The Hollywood Reporter.

Joe Russo explicó que la escena eliminada semejaba a una escena que aparece en Avengers: Infinity War (2018), cuando Thanos chasquea los dedos con el Guante del Infinito y se ve transportado a un lugar en el que encuentra a una Gamora cuando era niña.

"La idea era que Tony iba al mismo plano metafísico al que viajó Thanos cuando chasqueó los dedos, y allí encontraba a una versión futura de su hija en ese lugar. Lo mostramos a una audiencia de prueba y fue realmente confuso para ellos", confesó Joe Russo.

Los directores reconocieron que introducir una versión adulta de la hija de Tony Stark era complicar aún más una película que, de por sí, tiene una estructura compleja de viajes en el tiempo y líneas temporales.