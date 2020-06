Mira la reunión de The Lord of the Rings en Zoom con todo el elenco

Captura de pantalla por CNET/Corinne Reichert

En lo que concierne a las reuniones en Zoom, esta fue épica. Básicamente, todo el reparto principal de la trilogía de The Lord of the Rings (2001-2003) se reunió a través de una videoconferencia en Zoom luego de casi dos décadas de que hubiese culminado la épica trilogía del género fantástico.

Aquí puedes los hermosos 50 minutos de este reencuentro.

Casi todo el elenco participó: Elijah Wood (Frodo), Sam Astin (Sam), Dominic Monaghan (Merry), Billy Boyd (Pippin), Orlando Bloom (Legolas), Sir Ian McKellan (Gandalf), Viggo Mortensen (Aragorn), Sean Bean (Boromir), John Rhys-Davies (Gimli), Andy Serkis (Gollum), Liv Tyler (Arwen), Miranda Otto (Eowyn), Karl Urban (Eomer), el compositor Howard Shore, la coguionista Philippa Boyens y el coguionista y director Peter Jackson.

El actor y director Taika Waititi (Thor: Ragnarok) hizo una aparición especial al final para hacer preguntas de trivia al elenco.

Esta videconferencia fue posible gracias a Josh Gad, mejor conocido por dar la voz en inglés al personaje de Olaf en Frozen y por ser la estrella de la serie animada Central Park en Apple TV PLus. Él ha asumido la responsabilidad de satisfacer la nostalgia de quienes se encuentran en confinamiento en casa, así como recaudar fondos para proyectos de ayuda durante la pandemia de COVID-19.

Originalmente, Gad reunió a los elencos de películas y series televisivas de la década de 1970 y 1980, con The Goonies, seguida de Back to the Future y luego por Splash protagonizada por Tom Hanks. Ahora, arriba al siglo XXI con la trilogía inspirada en la novela de J.R.R. Tolkien.

Míralos todos en el canal de Gad en YouTube, donde la serie lleva por título Reunited Apart. Si deseas conocer cuáles son todos los reencuentros de famosos, puedes consultar este artículo de CNET en Español sobre las reuniones de elencos de películas y series en videoconferencia.

Nota de redacción: En el artículo original se indicaba erróneamente que participó la coguionista Fran Walsh.