Los famosos aceptan el reto de Twitter y se describen con un emoji

No hemos terminado con el reto de los 10 años y ya arrancamos con uno nuevo: el #Emojichallenge.

La etiqueta se la pusimos nosotros porque Twitter, que empezó la cadena, sólo escribió "You, In emojis" (Tú, en emojis). Al momento de redactar esta nota, el tuit tenía más de 8,000 comentarios y 21,000 "Me gusta".

You. In emojis. — Twitter (@Twitter) January 17, 2019

Inmediatamente comenzaron las respuestas, algunas muy creativas, otras no tanto.

Por ejemplo, el cantante mexicano Alejandro Fernández, conocido como "El Potrillo", usó naturalmente la imagen de un caballo, acompañada de la bandera del país tricolor:

🐴🇲🇽 — Alejandro Fernández (@alexoficial) January 17, 2019

Uno de los emojis más originales que se pueden ver en las redes sociales fue el publicado en la cuenta oficial del Castillo de Chambord, monumento histórico de Francia y un emblema renacentista:

🏰 — Château de Chambord (@domainechambord) January 17, 2019

Michael Jordan, célebre jugador de los Chicago Bulls, multicampeón en la NBA y campeón Olímpico, usó una cabra que causó confusión en Twitter:

La realidad es que cuando explotó el boom de los emojis, por allá en 2015, Jordan usó a la cabra por el juego de palabras en inglés entre goat (cabra), y las siglas de Greatest Of All Time (el más grande de todos los tiempos).

Siguiendo en el baloncesto, la selección de Estados Unidos mostró una medalla que define su historia en los campeonatos mundiales:

🥇 — USA Basketball (@usabasketball) January 17, 2019

El América de México sacó pecho con su corona y la famosa águila que lo define:

¿Tú ya sabes cuál es la imagen que mejor te define?