Terminó la temporada siete de Game of Thrones. Han sido sólo siete episodios llenos de no tantas muertes y mucho embrollo narrativo. Te contamos qué pasó en el séptimo de la séptima del drama de dragones de HBO. Pero recuerda lo mucho que nos gustan los spoilers.

HBO

Quién murió: Littlefinger. En uno de los reveses de la noche, Sansa hizo llamar a su hermana Arya y parecía que iba a condenarla a muerte por asesinato y traición, pero en lugar de eso lo hizo con Lord Baelish. Por un lado se lo tenía muy merecido, porque Littlefinger lleva liando las cosas desde la primera temporada: por su culpa se enemistaron los Lannister y los Stark y acabaron dándose muchas de las muertes posteriores. Pero lo vamos a echar de menos igualmente.

Y nadie más en realidad. Juego de tronos ha sido especialmente light en cuanto a muerte de protagonistas se refiere esta temporada. Asegurándose de matar sólo a secundarios y ni siquiera a tantos. Parece que los creadores de la serie quieran reservar el máximo número de personajes para despacharlos (o no) la temporada que viene.

HBO

Nivel de violencia: Comedido como el resto de la temporada. Incrementado únicamente en esa batalla entre Theon Greyjoy y uno de sus hombres, en la que demuestra que todavía puede pelear cuando quiere algo. Su contrincante acaba muerto y ambos terminan francamente ensangrentados pero la demostración hace que Theon recupere la confianza de los pocos isleños que todavía le son fieles. Juntos van a tratar de rescatar a Yara.

Mejor cita: "Sólo hay una guerra que importe. La gran guerra. Y ha llegado", explica Jon tratando de conseguir esa alianza con las tropas de Cersei para que se una a él y a Dany y vayan al norte a encargarse de los caminantes blancos. Fue la cita épica del episodio.

También las hubo la mar de divertidas, como la conversación entre Bronn y Jaime sobre el ejército de los inmaculados y su ausencia de penes.

Y Tyrion nos premió con algunos buenos momentos, como cuando le explicó a Jon por qué la gente quiere vivir en una ciudad como King's Landing: hay más trabajo y los burdeles son muy superiores.

Momento más sexy: El culo de Jon Snow está dando mucho sobre lo que hablar en redes desde ayer a la noche. Y es que el supuesto bastardo de Ned Stark le hizo una visita nocturna a Dany y ambos decidieron calmar un poco esa tensión sexual cada vez más creciente. Que dicho encuentro hedonista entre ambos se desarrollara paralelamente a una conversación entre Bran (cuervo de tres ojos) y Sam en la que se confirma que sí, Jon es el hijo legítimo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark, y por lo tanto que sí, Dany es la tía de Jon... pues le quitó un poco de calor al asunto, la verdad.

Un culo, el de Jon Snow/Aegon Targaryen, que no lo redime por el hecho de no haber aprendido a mentir en los momentos en los que es necesario hacerlo. Como cuando a Cersei que no podía comprometerse a mantenerse neutral porque ya le había jurado su lealtad a Dany y esto casi cuesta la alianza de las tropas de la Lannister... queríamos matarlo.

Mayor sorpresa: Por suerte Tyrion pudo arreglar las cosas y, tras reunirse con su hermana y conseguir que esta no lo matara, no sólo adivinó que Cersei está embarazada sino que consiguió que la reina accediera a la tregua y a enviar sus tropas al norte para luchar contra los caminantes blancos.

Naturalmente después resultó que Cersei sí que sabe mentir y todo esto era una artimaña para afianzar su poder sobre Westeros. Está esperando las tropas de la Golden Company que Euron Greyjoy le traerá desde Essos y no tiene intención de luchar junto a Dany y Jon en el norte, sólo de vencer. Esta traición le cuesta el abandono de su hermano y amante, Jaime, en el momento más sorprendente de la noche.

Porque no podemos contar lo del dragón/caminante blanco escupiendo fuego azul como sorpresa. Sabíamos o podíamos intuir que iba a pasar. Y la temporada termina con todavía más sentimiento de urgencia que normalmente y los caminantes blancos atravesando las ruinas del muro derribado por su dragón. Y naturalmente nos negamos a creer que Tormund esté muerto. Queremos ver al gigante pelirrojo la temporada que viene.

HBO

Qué podemos esperar la próxima temporada: Que por fin empiecen a rodar cabezas y morir personajes... Jon y Dany llevarán sus tropas hacia el norte. En algún momento ella -- que intuimos que acabará embarazada -- se dará cuenta de que él es el verdadero heredero al trono y no le hará ni pizca de gracia. Y además está Cersei y su ejército cada vez más numeroso. Habrá que ver si Jaime se alía con su hermano Tyrion y la abandona del todo. Oh, intuimos que Cersei no va a tener las cosas fáciles, cuando su hermano deja King's Landing, está empezando a nevar también en el sur. Y es que el invierno ha llegado para quedarse.

