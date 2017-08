Sólo quedan dos episodios de esta séptima temporada de Game of Thrones y, si este quinto episodio ha sido indicativo de algo, es que los acontecimientos pueden llegar a precipitarse al final. Una semana más te contamos lo que sucedió en el episodio 5 de la temporada 7 de la serie de HBO, pero recuerda que no escatimamos en spoilers.

Mejor cita: "No estoy aquí para mataros a todos. Lo que quiero es destruir el timón que ha gobernado sobre ricos y pobres para el único beneficio de las Cersei Lannister de este mundo. Doblad la rodilla y uníos a mí, juntos dejaremos el mundo mejor que lo encontramos. O rehusad y morid". Con estas palabras Dany se dirige a las tropas de Cersei Lannister que ha vencido gracias a Drogon y sus dothraki. O la sirven o mueren, pero ella promete ser una reina justa.

Quién murió: Si no contamos al hermano y padre de Sam, que murieron quemados por Drogon por negarse a servir a Dany, nadie de relevancia en realidad. Y es que llevamos muchos episodios de Juego de tronos sin muertes jugosas. Bronn y Jaime sobrevivieron el ataque de Drogon y al remojón. Tal como esperábamos.

HBO

Momento más sexy: Jon conoce un poco más de cerca a Drogon, el hijo predilecto de Danny. Y a ella le gusta eso de que a él se le den bien los niños. A ver, Jon tiembla en el momento de ir a tocar a Drogon y se refiere a los dragones como "bestias", pero parece que podrían tener futuro coeducando a los chicos de ella juntos.

Su última escena juntos siguió indicando, no necesariamente de forma sutil, que los guionistas de la serie nos están diciendo que sí: hay mucha química y deseo entre estos dos personajes. "Si no regreso, al menos no tendrás que preocuparte más por el rey del norte", dijo Jon en su partida hacia un viaje al norte del muro un poco descabellado. "Me había acostumbrado a ti", remata ella.

Y es que en un giro argumental que no se veía venir: Jon y Jorah deciden ir al norte del muro para encontrar white walkers y llevarlos al sur, como prueba de lo que podría pasarles si no ponen todos sus esfuerzos en detener a las fuerzas más allá del muro.

HBO

Tal como le dice Tormund a Jon cuando éste llega a uno de los puntos de vigilancia del muro: "¿Cuántas reinas hay ahora?". A lo que Jon responde con un lacónico: "Dos". "¿Y necesitas convencer a la de los dragones o la que se folla a su hermano?", pregunta Tormund con su tono jocoso habitual. "A ambas", responde Jon. Y no, no ha llevado suficientes hombres para hacerlo y tampoco se ha llevado a la mujer grande (Brienne).

Momento más emotivo: El reencuentro de Dany con Jorah Mormont, que cumplió su promesa de curarse y acudir en su servicio.

Además de varias reuniones y conversaciones entre Jaime Lannister y alguno de sus hermanos. En la primera Cersei le echa en cara que mataran a Olenna de forma indolora (después de enterarse de que fue ella, y no Tyrion, la responsable de la muerte de su hijo Joffrey), además de reprocharle que no quiera luchar contra las tropas de Daenerys hasta el final. Jaime ha visto que lo tienen muy difícil contra tres dragones.

En la segunda Jaime tiene una reunión clandestina con Tyrion, en uno de los giros más inverosímiles de este episodio. Hay que hacer una mención especial a la flota de Westeros digna de hazañas propias del Hyperloop. Y es que en cosa de medio episodio Tyrion viaja a King's Landing, encuentra a Bronn, lo convence de que le consiga una reunión con Jaime, se reúne con su hermano, hace las paces con él, le explica que Dany quiere un armisticio para que puedan luchar contra los white walkers y vuelve a Dragonstone sin siquiera haberse despeinado... Una trama que en años anteriores bien pudiera haberse desarrollado a lo largo de media temporada.

HBO

En la tercera reunión Jaime le confiesa a Cersei que se ha reunido con Tyrion y le cuenta lo del armisticio. Ella está de acuerdo porque quiere tener a Dany despistada y concluye con un: "Muertos, dragones y reinas de los dragones. Venceremos sea lo que sea que se oponga ante nosotros. Por nosotros, por nuestra casa y por esto". Y ahí se señala la barriga indicando que está embarazada. No sólo eso, está dispuesta a decir que su hermano es el padre.

Mayor sorpresa: Littlefinger es aún más astuto de lo que ya sabíamos. Y ha conseguido que Arya crea que Sansa es una traidora que quiere el reinado del norte para sí misma. Sobre todo después de que la hermana pequeña vea la nota que Sansa tuvo que escribir tras la muerte de su padre, declarándolo un traidor. Mi única esperanza es que Arya en realidad es una Stark, no un Stark, y bastante más inteligente de lo que demostraron su padre y hermano fallecidos. Esperemos que sea Arya quien está engañando a Littlefinger y no al revés.

El otro gran revés de la noche fue Sam abandonando sus estudios de maestre, harto de que no le hicieran caso acerca de la urgencia de su misión. Una pena que se tengan que ir justo en el momento en el que Gilly encuentra un pasaje de un libro sobre la anulación del matrimonio de Rhaegar Targaryen para casarse con otra mujer. Algo que implicaría que Jon no es en realidad un bastardo, sino el hijo legítimo surgido del matrimonio entre Rhaegar y Lyanna Stark. Además de ponerlo cada vez más arriba en la lista para tripular otro de los dragones de Dany.

Oh sí, y Gendry, el último hijo ilegítimo vivo de Robert Baratheon, está vivo. Pero en realidad dejó de importarnos hace tiempo. Su marcha repentina junto a Daavos para Dragonstone y de allí al norte del muro para atrapar white walkers no deja de ser otra de las muestras de que el ritmo en esta temporada de Game of Thrones está siendo más que precipitado.

Qué podemos esperar el próximo episodio: A ese extraño grupo formado por Jon, Tormund, Gendry, Jorah y los miembros de la hermandad aventurándose hacia el norte en busca de caminantes blancos para las reinas rubias del sur.

