Helen Sloan/HBO

Se acerca la larga noche y no sabemos exactamente qué comportará para nuestros protagonistas. Pero sí te podemos contar lo que les ha sucedido en este tercer episodio de la temporada 7. Si todavía no has visto el nuevo capítulo de Game of Thrones y no te gustan los spoilers, quedas advertido.

La mejor cita: Cualquiera de las muchas conversaciones entre Jon Snow y Tyrion Lannister a la llegada del norteño a Dragonstone o Rocadragón. Los antiguos conocidos se saludaron con un: "El bastardo de Winterfell", "El enano de Casterly Rock". El tema prosiguió cuando ambos hablaron sobre Sansa y su matrimonio no consumado con Tyrion. "Es mucho más lista de lo que deja ver", explicó el Lannister. "Está empezando a dejarlo ver", prosiguió el Snow. "Bien", celebró Tyrion. Luego vino el reconocimiento de Tyrion: "Por norma general, los hombres Stark no acaban bien cuando viajan al sur". Por suerte, Jon no es un Stark en realidad y se aseguró de decirlo.

Momento más sexy: Habría que escoger ese reencuentro sexual entre Jaime y Cersei Lannister. Ella está tan contenta tras saciar su sed de venganza y despachar a la hija de Ellaria Sand con el mismo veneno y método que Ellaria mató a su hija Myrcella, que decide celebrarlo con su hermano/amante preferido. Por no hablar de ese desnudo de Cersei que no estamos seguros de si acabará volviendo a ser obra de los milagros digitales del siglo XXI (es decir, una doble de cuerpo de la actriz que interpreta a Cersei, Lena Headey y un recurso que la serie ya ha usado anteriormente).

Pero en realidad nos vamos a quedar con la segunda conversación entre Dany y Jon. Su primer encuentro fue menos que satisfactorio. Los roces iniciales abundaron. Ella quería que él se arrodillara y le prometiera fidelidad. Y él quería que ella lo ayudara en su lucha contra los caminantes blancos. Ninguno tuvo mucho éxito. El problema es que ninguno sabe todo por lo que ha tenido que pasar el otro. Dos de los personajes más icónicos de la serie no se habían conocido hasta ahora y no se guardan toda la admiración que tenemos los fans de Juego de tronos. Un poco de negociación por parte de Tyrion y una segunda conversación obraron maravillas. Dany permitirá que Jon extraiga el vidriagón o dragonglass de Dragonstone para que luche contra los muertos vivientes (si es que realmente existen, ella tiene sus dudas). Fue una conversación tensa, pero sensual a la vez. Aunque ya hay quien le está viendo inconvenientes incestuosos a la posible química entre ambos y es que Dany y Jon son tía y sobrino...

Helen Sloan/HBO

Momento más emotivo: Sansa está haciendo preparativos para el largo invierno que asolará el Norte y no se olvida de nada: comida abundante almacenada en Winterfell, armaduras reforzadas con cuero... Littlefinger le da consejos de esos que sólo él puede dar: vive como si todo el mundo fuera tu enemigo, pero como si todo el mundo fuera tu amigo y así nada te sorprenderá. Cada vez tenemos más ganas de que Brienne se libre de él. En todo caso, avisan a Sansa de que alguien ha llegado. ¿Podría haber llegado Arya ya a Winterfell? No, se trata de Bran. Los hermanos se reencuentran.

Sansa le dice que él debe ser ahora el señor de Winterfell pero él le dice que su misión es ser el cuervo de tres ojos: lo que significa que lo puede ver todo, lo que ya ha pasado y lo que pasará. Pero necesita aprender a ver mejor antes de que llegue la larga noche. Bran le explica a Sansa que sabe lo que pasó en su noche de bodas. No sabemos si Sansa se acaba de creer que Bran lo sepa todo, pero ese recuerdo de su vida con Ramsay la llena de tristeza.

Quién avanzó en su lucha por el poder: Cersei Lannister. Tiene un aliado supuestamente fiel en Euron Greyjoy, con quien ha prometido casarse cuando "la guerra esté ganada". Ha conseguido despistar a su hermano Tyrion, vaciando Casterly Rock de tropas y reservas de comida y atrapando allí al ejército de unsullied de Daenerys. Ha conquistado Highgarden. Y encima ha conseguido los favores económicos del Banco de Hierro de Braavos. Le han dicho en este episodio que se nota que es la hija de su padre, pero es bastante más lista que él.

Quién murió: Olenna Tyrell. Jaime le dio un veneno para asegurarse de que no sufriera. Ella le dio una recomendación sobre su hermana: "Es una enfermedad. Lamento mi papel en su propagación. Tú también lo harás". Y se despide de este mundo explicándole a Jaime que fue ella quien mató a Joffrey y pidiéndole que se lo explique a Cersei. Si hay alguien que sabe morir con clase es Lady Tyrell.

Qué podemos esperar el próximo episodio: Que la balanza se equilibre un poco más. Dany parecía tenerlo todo a su favor pero Cersei le está ganando terreno: ha decimado su flota naval, ha aislado su ejército de inmaculados y tiene oro.

