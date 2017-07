Helen Sloan/HBO

Sigue el invierno en Westeros y siguen nuestros resúmenes semanales de los nuevos episodios de Juego de tronos. Te contamos todo sobre lo que ha sucedido en este segundo capítulo de la temporada 7 de la serie. Pero ya sabes, hay muchos spoilers.

Mejor cita: Las de Lady Olenna en forma de consejo para Daenerys. La sala de guerra de la madre de los dragones ha sido bastante impresionante en este episodio. A su alrededor ha tenido a mujeres fuertes y aliadas como Ellaria Sand, Yara Greyjoy o Lady Olenna. Tyrion también juega un papel, claro, pero él es sólo un consejero. Desde la temporada pasada, las decisiones en Game of Thrones las toman las mujeres.

En una conversación privada Olenna le dice a Dany: "¿Aceptarás un consejo de una mujer mayor? Tu Mano (Tyrion) es un hombre listo. He conocido a muchos hombres listos. Los he sobrevivido a todos ellos. ¿Sabes por qué? Los ignoro. Los señores en Westeros son ovejas. ¿Eres una oveja? No, tú eres un dragón. ¡Sé un dragón!".

Momento más sexy: La escena de seducción entre Yara y Ellaria, hasta que una velada perfectamente agradable en alta mar se convirtió en una matanza sin precedente gracias al sanguinario Euron.

Esa escena de sexo entre Misandei y Gusano gris (Grey Worm). Él es un miembro del ejército de los Inmaculados o Unsullied que fue castrado de joven y todos llevábamos meses preguntándonos cómo se iba a resolver la innegable tensión sexual entre ambos personajes. Pero esta temporada los creadores de Game of Thrones parecen empeñados en ganarse el calificativo de serie feminista a ultranza. No tan a menudo se puede ver en una serie de televisión una escena de sexo oral con una mujer como receptora.

Momento más emotivo: A Jon le cae definitivamente mal Littlefinger y la verdad es que lo entendemos. El rey del Norte ha decidido aceptar la "invitación" de Daenerys e ir a Dragonstone a conocerla y mostrar su servidumbre. Para ello dejará a Sansa sola en Winterfell y encargada de todo. Pero antes de irse Littlefinger se permite explicarle que ama a Sansa tanto como antes había amado a su madre. "Toca a mi hermana y te mataré yo mismo", le dice Jon a modo de advertencia.

Mayor sorpresa: Los dos reencuentros de Arya. Primero con Pot Pie, su fiel amigo y mejor cocinero de pasteles de carne. Y después con Nymeria, su loba huargo. Arya no veía a su mascota desde la primera temporada, en la que se separó de ella para evitar que Cersei ordenara que la mataran. Igual que Arya, Nymeria se ha convertido en alguien independiente y no acepta volver con su antigua dueña a casa.

Y es que Arya también se llevó una sorpresa en el episodio: su hermano Jon ha arrebatado Winterfell de manos de los Ramsay. Arya se dirige hacia Winterfell pero estamos seguros de que podría no estar muy contenta cuando llegue a casa y, en lugar de a su hermano preferido, se encuentre con su hermana Sansa.

Quién murió: Obara y Nymeria Sand. Dos de las hijas de Oberyn empeñadas a vengar la muerte de su padre. Las hermanas murieron a bordo de la embarcación de Yara y Theon Greyjoy a manos de los hombres del realmente despiadado Euron. Se salvaron de la matanza: Ellaria Sand, su hija Tyene, además de Yara. Intuimos que las mujeres formarán parte de ese regalo que Euron le prometió a Cersei para demostrarle su devoción y volver a rogar por su mano. También se salvó de la matanza Theon, que acabó saltando por la borda aturdido por tanta crueldad.

Nivel de violencia: Calmadito hasta esa escena final cargada de sangre en la que Euron hace una escabechina entre la tripulación de sus sobrinos Yara y Theon.

Aunque, una semana más, más que violencia de lo que ha abusado Game of Thrones es de un gusto perverso por lo repulsivo. Sam cree haber encontrado una cura para la psoriagrís de Jorah, que consiste en realidad en quitarle las escamas y aplicarle un ungüento. Entendemos el concepto de la cura. ¡No hay ninguna necesidad de mostrarnos cómo lo hace realmente con secreciones corporales incluidas!

Qué podemos esperar el próximo episodio: Que Jon y Dany se conozcan por fin.

La temporada debería seguir desarrollando esa trama religiosa protagonizada por el Señor de la luz. "Se acerca la larga noche y sólo el príncipe o princesa prometidos pueden traer el amanecer", le dice Melisandre a Daenerys cuando la conoce. Advirtiéndole que tanto Dany como Jon jugarán un papel en la lucha contra la oscuridad.

Que los dos bandos por la lucha de los Siete Reinos -- el de Cersei y el de Daenerys -- se definan todavía más. Los señores indecisos acabarán de tomar posiciones con una u otra. Y no olvidemos que Dany no necesariamente lleva tanta ventaja como creeríamos. La Mano de la reina Lannister ha desarrollado un arco gigantesco que podría herir y matar a los dragones de la reina Targaryen.

