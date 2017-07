Helen Sloan/HBO

Por fin ha llegado el invierno a Westeros y con él el estreno de la séptima temporada de Juego de tronos. Te lo contamos todo en nuestro resumen semanal sobre aquello que sucedió. Pero quedas advertido si todavía no has visto el primer episodio de la nueva temporada y -- por algún extraño motivo -- no te gustan los spoilers.

Quién murió: Todos los hombres de Walder Frey. Arya usó una artimaña propia de la asesina ninja capaz de cambiar de personalidad en quien se ha convertido, consiguiendo además que la temporada arrancara haciendo que nos preguntáramos: "¿Un momento, este tipo no había muerto ya el año pasado?". En todo caso, el invierno ha ido a por la casa Frey.

Nivel de violencia: Relativamente bajo en realidad, sobre todo teniendo en cuenta las proporciones de sangre y vísceras que un episodio cualquiera de esta serie suele dispensar. La violencia cedió su lugar a la escatología. Creo que nunca había visto tantas secreciones y excrementos en todo tipo de estados por televisión. La justificación para ello: ninguna. Bueno, Sam sigue en la Citadel pero en lugar de dejar que acceda a los libros restringidos de la biblioteca, el pobre lo tienen recogiendo y limpiando los orinales de todos los maestres que viven allí.

Por suerte Sam es lo suficientemente ingenioso como para conseguir hacerse con algunos de los libros prohibidos y logra hacer un descubrimiento clave: hay una mina de vidriagón (dragon glass) -- el material necesario para matar a los caminantes blancos -- bajo Rocadragón (Dragonstone), el antiguo hogar de los Targaryen.

Mayor sorpresa: El cameo de Ed Sheeran se hizo esperar poco. Y sí, su papel no fue de lo más jugoso. La estrella pop se limitó a cantar una canción que llamó la atención de Arya. Algo que la hizo bajar la guardia y confiar lo suficiente en el personaje de Sheeran y el grupo de soldados cansados con los que él se encontraba para compartir una comida junto al fuego con ellos y una confesión: está yendo hacia King's Landing (El Desembarco del rey) para matar a Cersei Lannister.

La otra gran sorpresa de la noche fue el brazo cubierto de psoriagrís de Jorah Mormont en una celda de la Citadel y preguntando si su reina -- Daenerys Targaryen -- ya había llegado a Westeros. Parece que el guerrero habría cumplido su promesa de intentar encontrar la cura para su enfermedad.

Helen Sloan/HBO

Momento más emotivo: Cualquiera de las conversaciones entre las dos parejas de hermanos no necesariamente bien avenidos que hay en la serie. Jaime y Cersei todavía no han hecho las paces desde que ella hizo explotar media ciudad y el último hijo de ambos cometió suicidio a causa de ello. A la recién coronada reina, además, se le ha ocurrido buscar un aliado en Euron Greyjoy -- el nuevo rey de las islas del Hierro -- que le propone matrimonio.

Jon y Sansa a su vez no están de acuerdo sobre cómo gobernar el Norte. "Tienes que ser más listo que padre y que Robb. Ambos cometieron errores y perdieron sus cabezas por ello", le dice la pelirroja al nuevo rey del Norte. "¿Y cómo voy a ser más listo? ¿Escuchándote?". A lo que ella responde con un: "¿Tan terrible sería?". La respuesta se la podemos dar nosotros: No, Jon. No es tan terrible. Escucha a tu hermana/prima porque sí, los hombres Stark no parecen haberse caracterizado por su inteligencia precisamente.

Aunque en realidad me quede con la admiración que Sansa parece sentir por Cersei. Jon se lo reprocha pero ella reconoce que aprendió mucho de la reina. No hay nada malo en aprender de una mujer inteligente.

Mejor cita del episodio: "Eres un hombre afortunado", le dice Tormund a Podrick, mientras Brienne entrena a su escudero y le da una paliza. Y sí, el gigante pelirrojo le sigue haciendo ojitos a la guerrera rubia.

Quién avanzó en su lucha por el poder: El Norte parece un poco más unido y Jon quiere que todos en él (también las mujeres después de una gran intervención de esa inolvidable Lady Mormont) se entrenen y busquen vidriagón para enfrentarse a los caminantes blancos. Además Sam podría haber encontrado un lugar donde hallar este material.

Y Dany claro, que llega con su flamante flota, su ejército y sus tres dragones y desembarca en la playa de Dragonstone, el hogar de su familia.

Helen Sloan/HBO

Qué podemos esperar del próximo episodio: Algo más de acción que en este primer episodio. Game of Thrones suele tener inicios de temporada no necesariamente dinámicos y en los que simplemente se hace un repaso de cada uno de sus muchos personajes. En todo caso y parafraseando a Dany a su llegada al trono de Dragonstone: "¿Empezamos?".

Para refrescar lo que pasó la temporada pasada no dejes de leer nuestro artículo de repaso o nuestros resúmenes de la temporada 6.

