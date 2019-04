Helen Sloan/HBO

El segundo episodio de la octava temporada de Game of Thrones ha sido atípico en varias cosas. Para empezar no se ha vertido ni una sola gota de sangre (aunque sí un poco de ese vino tinto que Tyrion le sirve generosamente a Pod). Y no ha habido ninguna muerte. La acción no se ha distribuido entre las diferentes esquinas de Westeros, sino que se ha limitado a los confines de Winterfell. De hecho no hemos llegado a ver a Cersei o el resto de personajes de King's Landing en ningún momento.

Y es que en el cada vez más helado frío de Westeros todo el mundo se prepara para el ataque de los White Walkers. Ha sido un episodio de calma a la espera de la tormenta que se avecina. Este es nuestro recap con los mejores momentos del episodio 2 de la temporada 8 de Juego de tronos.

Mejor reencuentro: Los de Brienne. La guerrera sale en defensa de Jaime al principio del episodio, cuando el Lannister tiene que comparecer ante una Daenerys Targaryen y una Sansa Stark que no confían en él. Ella les explica el motivo por el que a él le cortaron la mano, cuando Jaime evitó que abusaran de ella. Y de ese modo Brienne consigue convencer a Sansa de confiar en Jaime.

Jaime les cuenta que su hermana nunca tuvo la intención de enviar sus tropas al Norte y les habla de los 20,000 nuevos soldados que ha conseguido. "Prometí luchar por los vivos y tengo la intención de mantener mi promesa", explica Jaime cuando nadie acaba de entender qué hace en Winterfell.

Después le pedirá a Brienne que le permita luchar bajo sus órdenes en la batalla contra los White Walkers y la pobre no acaba de entender qué está pasando. No está acostumbrada al Jaime amable de este episodio y recuerda aquel que no paraba de meterse con ella, e incluso insultarla, cuando se conocieron.

Y si bien es cierto que creemos que Jaime se siente atraído hasta cierto punto por Brienne, no nos queda duda de que Tormund la adora. Cuando el integrante del Pueblo Libre llega a Winterfell, y se encarga de dar la noticia de que los White Walkers están cerca, enseguida pregunta por ella.

"Vamos a morir todos. Pero al menos morimos juntos", dice nuestro pelirrojo preferido mientras mira a Brienne sin ningún tipo de disimulo en otro momento del episodio.

Mejor reconciliación: La de Bran Stark y Jaime Lannister. Y es que Bran es cada vez más Cuervo de Tres Ojos y se toma las cosas con mucha filosofía. Aunque el momento en el que el Stark dice aquello de "las cosas que hacemos por amor", parafraseando lo mismo que dijo Jaime antes de empujarlo por la ventana de una de las torres de Winterfell, en la primera temporada de la serie, no tiene desperdicio.

Mejor amistad fallida: La de Daenerys y Sansa. "Los hombres hacen cosas estúpidas por las mujeres. Son muy fácilmente manipulables", le dice Sansa a Dany cuando la Targaryen quiere saber por qué no le cae bien a la hermana de Jon. Y por un momento parece que ambas podrían llegar a ser amigas. Dany le cuenta que en realidad ha sido ella a quien Jon ha manipulado, convenciéndola en dejar su conquista por el Trono de Hierro para ir a luchar al Norte. "Estoy aquí porque amo a tu hermano", le dice Dany a Sansa. Incluso le cuenta que sólo ha querido y confiado así en otro hombre antes (alguien más alto que Jon, obviamente. Y sí, todavía echamos de menos a Khal Drogo). Hasta que Sansa reclama la independencia del Norte y su no vasallaje ante la monarca de los Siete Tronos. Y lo que podría haber sido una bonita amistad, sigue siendo una fría relación de antipatía mutua.

Mejor cita: "Todo el mundo parece olvidar que fui el primer hombre en matar un caminante blanco. He matado a Thenns. He salvado a Gilly varias veces. He robado un número considerable de libros de la biblioteca de la Citadel", dice Sam, un poco mosqueado cuando Jon insinúa que vaya a la cripta a esconderse junto a Gilly y al hijo de ambos mientras el resto luchan en contra de los White Walkers. "Samwell Tarly. Asesino de caminantes blancos. Amante de damas. Como si necesitáramos más señales de que el mundo estaba llegando a su fin", concluye con acidez el miembro de la Guardia de la Noche y amigo de Jon y Sam, Eddison.

Momento más sexy: Ya lo dijimos la semana pasada, Arya y Gendry tienen mucha química (mucha más que Jon y Dany desde luego). Convencida de no desaprovechar la que podría ser su última noche entre los vivos, Arya le da el visto bueno al arma que él ha hecho para ella a base de dragon glass; lo interroga acerca de sus experiencias sexuales anteriores; y entonces le dice que probablemente van a morir esa noche y quiere saber cómo es hacer el amor antes de que eso pase.

Momento menos sexy: Todas las veces en las que Jon se ha dedicado a esquivar a Dany a lo largo del episodio. Finalmente los dos amantes que podrían ya no serlo se encuentran ante la tumba de Lyanna Stark y Jon le cuenta toda la verdad. "Mi nombre, mi nombre real es Aegon Targaryen", le dice a Dany. Y más allá de reflexionar sobre lo raro que es eso de tener relaciones sexuales con su sobrino, Dany enseguida se da cuenta de que Jon es en realidad el heredero legítimo al Trono de hierro y no parece nada contenta al respecto. Pero la conversación (tensa) termina con el sonido de los cuernos que anuncian la llegada de los caminantes blancos.

Momento más emotivo: En una de las salas de Winterfell, frente a la chimenea, Tyrion Lannister le dice a su hermano Jaime que le gustaría que el padre de ambos estuviera allí. "Me gustaría verle la cara cuando supiera que sus hijos se morirían defendiendo Winterfell". A la reunión entre ambos hermanos se suman Brienne y Podrick, aunque ella no vea con buenos ojos que su aprendiz beba vino antes de la batalla. Y a la fiesta se unen también Ser Davos y Tormund. "Te llaman asesino de reyes. A mí me llaman Matagigantes (Giantsbane). ¿Sabes por qué?", le pregunta el del Pueblo Libre al Lannister con mucha insinuación. Y la velada, que empieza siendo francamente divertida, acaba con el nombramiento de Brienne en caballero y con una canción que canta Pod mientras vemos lo que hacen el resto de personajes tratando de pasar una noche en la que difícilmente van a poder dormir. Y que podría ser su última entre los vivos.

Quién murió: Nadie, aunque intuimos que en el próximo episodio las cosas serán muy diferentes. Muchos de los personajes se han dedicado a reconciliarse con viejos conocidos o a decirles adiós a sus seres queridos (ese beso entre Missandei y Grey Worm) en este episodio. Pero intuimos que serán muchas las muertes que contemos las semana que viene.

Nivel de violencia: La violencia ha sido completamente inexistente en un episodio de personajes y conversaciones. Y de los que realmente sí se pueden ver mientras se cena sin peligro alguno.

Quién avanzó en su lucha por el poder: El Norte y todos sus aliados se han reunido entorno a Winterfell pero son muy conscientes de que sus opciones de vencer a los White Walkers son pocas. Es cierto que nunca han llegado a probar el fuego de dragón en contra del ejército de los muertos y podría ser efectivo. Pero los White Walkers cuentan con su propio dragón convertido en caminante (o volador) blanco. Así que diríamos que, un episodio más, el frío y la muerte han conseguido un poco más de poder.

Qué podemos esperar del próximo episodio: La gran batalla de Winterfell contra los White Walkers y la llegada de ellos al castillo de los Stark. En el próximo episodio dudamos que la acción salga de Winterfell, tal como ha pasado en este capítulo, y esperamos que lamentablemente algunos de nuestros personajes preferidos empiecen a perecer. Bran se ha ofrecido a sí mismo como especie de cebo para reclamar la atención del Night King. Y Theon Greyjoy, que quiere expiar todas sus culpas, lo protegerá. "Te arrebaté este castillo. Déjame defenderlo ahora", dice el de las islas del Hierro.

Bran nos ha dejado ver cuáles podrían ser las intenciones del Night King. Quiere una noche infinita, borrar este mundo. Y Bran es su memoria. ¿Se confirmará esto la semana que viene?

