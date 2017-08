Las finanzas de Apple, Tesla y Sony -- y los teléfonos del momento

2:26 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Tres reportes financieros, una llegada y varias expectativas.

Apple, Tesla y Sony informaron dieron a conocer esta semana sus reportes financieros más recientes y, por lo general, fueron buenas noticias. Mientras que Apple se perfila como candidata a valer un billón de dólares (ya alcanzó una valuación de US$830,000 millones), Sony incrementó sus ingresos un 15 por ciento en comparación con el mismo período en 2016 y Tesla dijo que recibió un promedio de 1,800 de pedidos de su Model 3 hasta este momento.

Mientras unas empresas siguen cosechando éxitos, otra hizo un ingreso aventurado -- y discreto -- en Estados Unidos. Sin hacer mucho ruido, el Asus ZenFone AR llegó Verizon a un precio de US$648 (o mediante pagos mensuales de US$27). Este teléfono es único en su especie porque trae integrada la tecnología Tango de realidad aumentada de Google y Daydream, de realidad virtual.

Si bien el Asus ZenFone AR brilla por su excentricidad, el LG V30 -- que esperamos conocer el 31 de agosto en la feria IFA de Berlín -- es también bastante peculiar, y pega un salto respecto a su antecesor, el LG V20. Según una imagen revelada por LG, su pantalla será OLED Full Vision de 6 pulgadas y tendrá bordes redondeados.

Unos días antes de la presentación del LG V30, pero en Nueva York, conoceremos al Samsung Galaxy Note 8, el popular tabléfono de 6.3 pulgadas que sería el primer teléfono Samsung con doble cámara.

Y si la familia de los LG y Samsung crece y se extiende, la de Motorola se hiper desarrolla: su línea modular de alta gama Z trae al nuevo y extra resistente Moto Z2 Force, el grupo de gama media de los G integra a los eficientes Moto G5, Moto G5 Plus, Moto G5S y Moto G5S Plus y los económicos E dan la bienvenida al Moto E4 y Moto E4 Plus.

