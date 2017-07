STX Entertainment

Es difícil no echar de menos a Bruce Willis en Valerian and the City of the Thousand Planets. La última aventura espacial escrita y dirigida por el prolífico Luc Besson está basada en Valérian et Laureline, la serie de cómics franceses que Besson descubrió cuando tenía 10 años.

El cineasta francés confiesa en las notas de producción de la película que al leer esas novelas gráficas se enamoró de Laureline y quiso ser Valerian. Pero no se había atrevido a llevar esta historia a la gran pantalla hasta ahora, convencido de que la tecnología está por fin en el momento adecuado para poder representar el universo y criaturas de las novelas gráficas.

Valérian et Laureline lo marcó tanto que de hecho inspiró el universo que recreó en El quinto elemento en 1997 y vas a reconocer algunos de los ingredientes de ese filme de culto protagonizado por Willis y Mila Jovovich.

En Valerian and the City of the Thousand Planets, Dane DeHaan (Valerian) y Cara Delevingne (Laureline) son un equipo de agentes especiales y espaciales encargados de mantener el orden en los territorios humanos del universo en el año 2740. Les confían la misión de ir a la ciudad de Alpha -- una especie de evolución de la Estación Espacial Internacional poblada por todo tipo de formas de vida -- para proteger a un oficial de alto rango (Clive Owen). Pero en Alpha se encontrarán con una misteriosa zona supuestamente peligrosa, una raza de alienígenas desconocida, perlas de colores que son una gran fuerte de energía... Además de acabar involucrados en persecuciones, secuestros, luchas con espadas y la necesidad de salvar Alpha de la destrucción.

Todo esto aliñado con el empeño de Valerian de hacer que Laureline vea que él es el hombre perfecto para ella y sus muchas conversaciones cargadas de tensión sexual no resuelta.

Hay muchas cosas que funcionan en Valerian y la ciudad de los mil planetas. Su sentido del humor travieso y nada inocente marca Besson; esos cameos de Rutger Hauer, Ethan Hawke y, sobre todo, la cantante Rihanna; un comienzo en forma de elipsis temporal de siete siglos y a ritmo del "Space Oddity" de David Bowie; una pareja protagonista muy atractiva que Besson tiene tendencia a hacer aparecer con los modelitos más interesantes y a veces directamente escasos.

Podríamos argumentar sobre si la modelo convertida en actriz Delevingne comparte o no todos los talentos interpretativos y belleza de la modelo convertida en actriz Jovovich. Pero lo que está claro es que DeHaan no es precisamente Willis. Esa era en realidad mi mayor preocupación antes de ver Valerian y hay que decir que DeHaan me acabó sorprendiendo. Sobre todo después de una secuencia en la que Rihanna baila y él se dedica a premiarnos con las caras más expresivas y sugerentes. En ese momento entendí por qué Besson lo había fichado para interpretar a su Valerian. Sigue sin tener el carisma o atractivo del protagonista de Die Hard, pero aguanta el tipo y se le intuye un futuro prometedor.

Daniel Smith/STX Entertainment

También hay cosas que no acaban de estar del todo depuradas en la película. Una extensión de 137 minutos a la que se le podría haber metido tijera sin que la historia se hubiera resentido; una trama no siempre fácil de seguir y cargada de momentos expositivos y explicativos no necesariamente entretenidos; las eternas peleas cargadas de deseo entre Valerian y Laureline con diálogos no siempre tan brillantes como cabría esperar.

A pesar de estos problemas, te recomendamos ir a verla. Sobre todo si eres fan de Besson y The Fifth Element y tienes ganas de reírte un poco, además de disfrutar de una aventura épica ligera y que no se toma muy en serio. También si estás dispuesto a creerte ciertas cosas sin hacer demasiados cuestionamientos sobre su verosimilitud. Y, ante todo, si te apetece ver a una nueva versión más joven y no necesariamente más hermosa de Willis/Jovovich enamorándose en la gran pantalla.

Valerian and the City of a Thousand Planets se estrena en EE.UU. este viernes 21 de julio. En México y España la película se podrá ver a partir del 18 de agosto.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.